Casal tailandês quebra recorde de beijo mais longo

O novo recorde estabelecido pelo casal de Bangcoc ainda precisa ser verificado por funcionários do "Guinness, o Livro dos Recordes", mas os organizadores asseguram que o recorde anterior foi batido.

O casal, que já havia vencido a "beijatona" em 2011, ganhou o prêmio de 100 mil bahts, equivalente a cerca de 7 mil reais, e dois anéis de diamantes.

O evento teve início na terça-feira com nove casais. Os participantes não podem parar para sentar, descansar nem dormir. Eles também precisam ir ao banheiro com os lábios grudados.

O recorde do ano passado, estabelecido por dois homens tailandeses, foi de aproximadamente 50 horas. As informações são da Associated Press.