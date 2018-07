Casamento do rei do Butão é transmitido pela TV estatal O rei Jigme Khesar Namgyal Wangchuk do Butão se casou nesta quinta-feira com a princesa Jetsun Pema, numa cerimônia que atraiu a atenção do pequeno país do Himalaia. Wangchuck está com 31 anos e seus súditos pressionavam o monarca para que escolhesse uma princesa e formasse uma família.