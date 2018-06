Casamento é evento social importante

Na verdade, nem se veem, já que as entradas são dividas por sexo. Antes de se juntarem aos demais, os maridos deixam suas mulheres e filhos na porta respectiva.

No caminho de casa à recepção, as roupas insinuantes são cobertas pelo jihab, a túnica longa e de mangas compridas usadas por mulheres muçulmanas. No ambiente fechado da festa, elas tiram a proteção e iniciam a celebração - com dança, conversas e bebidas sem álcool.

Com a chance de vestir um guarda-roupa normalmente banido, as mulheres não se contentam com um único modelito e algumas chegam a trocar de roupa até quatro vezes em uma noite.

Quase todos os casamentos são arranjados pelas famílias. Em muitos casos, especialmente na zona rural, a menina recém-nascida é prometida ao filho de uma família do mesmo clã. Desfazer o "contrato" é razão para o rompimento de relações e traz consequências negativas para a família que voltar atrás.

Mesmo quando o casamento não é decidido no nascimento, os pais costumam ter um papel crucial na aproximação de pretendentes.

O intérprete com que trabalho disse que pediu para seus pais consultarem os pais da mulher pela qual se interessou para negociar o noivado e o casamento.

Realizada antes da festa, a cerimônia religiosa tem a participação apenas de homens da família de ambos os lados. Nem a noiva pode estar presente e é representada pelo pai ou um parente próximo do sexo masculino.

