Casamento gay aprovado na Inglaterra e em Gales

Ontem, a lei superou um de seus principais obstáculos ao passar na Câmara dos Lordes. O texto voltou hoje para a Câmara dos Comuns, onde passou praticamente sem alterações.

A lei aprovada hoje no Parlamento britânico autoriza o casamento entre casais homossexuais tanto no civil quanto no religioso na Inglaterra e no País de Gales. A Igreja Anglicana, no entanto, ainda está dividida sobre o tema e não promove a união entre casais do mesmo sexo. Fonte: Associated Press.