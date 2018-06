Casamento gay: Manifestantes farão protesto em Paris Centenas de milhares de manifestantes chegam neste domingo a Paris de ônibus, carro e trens para protestar contra o plano do presidente francês de legalizar o casamento gay no país. A polícia espera que cerca de 300 mil pessoas marchem em direção à Torre Eiffel de três diferentes pontos na cidade, travando o tráfego e fechando as estações de metrô por horas no que pode ser a maior manifestação em uma década.