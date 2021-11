Caso Cleo Smith: 'Família completa de novo', diz mãe após filha ser encontrada depois de 18 dias

Cleo Smith desapareceu de sua tenda em um acampamento no remoto Oeste da Austrália, há mais de duas semanas. As únicas pistas de seu desaparecimento: relatos de testemunhas sobre pneus de carro gritando na calada da noite e o zíper da tenda - deixada aberta em um ponto alto demais para a criança de 4 anos alcançar.

A polícia e os voluntários vasculharam a região costeira acidentada, entrevistaram campistas e vasculharam milhares de imagens e vídeos de vigilância. Uma recompensa de 1 milhão de dólares australianos (cerca de R$ 4,17 milhões) foi oferecida por informações que pudessem levar ao seu retorno seguro.

Mas as autoridades temiam o pior: o vasto outback da Austrália está cheio de trilhas remotas das quais é fácil escapar do mundo exterior.

Na manhã de quarta-feira, 3, eles a encontraram - sozinha em um quarto, trancada em uma casa em Carnarvon, a apenas sete minutos de onde morava com sua mãe, padrasto e irmã. Um homem de 36 anos foi detido em uma propriedade próxima e levado sob custódia.

"Estávamos literalmente procurando uma agulha em um palheiro e a encontramos", disse o comissário da polícia em exercício, Col Blanch, a uma estação de rádio local. "Quando ela disse: 'Meu nome é Cleo', acho que não houve um olho seco na casa", acrescentou.

Ellie Smith, a mãe de Cleo, postou a notícia no Instagram, dizendo: "Nossa família está inteira de novo."

O desaparecimento da menina tomou conta da nação. Acampamentos familiares são rotineiros na Austrália e abduções são extremamente raras.

Durante a busca de 18 dias, foram feitas comparações com outros casos de crianças desaparecidas - incluindo Azaria Chamberlain, de 9 semanas de idade, que desapareceu enquanto sua família estava acampada no sertão australiano em 1980. Sua mãe foi considerada culpada de seu assassinato e condenada a prisão perpétua, apenas para ser libertada quando surgiram novas provas que a absolveram. Mais tarde, um legista determinou que Azaria havia sido raptada e morta por um dingo. Seu desaparecimento foi transformado em um filme de 1988, "A Cry in the Dark", estrelado por Meryl Streep.

"Muitas vezes é um resultado trágico, mas esta é uma ótima notícia e edificante para todo o país, especialmente para aqueles que colocaram sua vida e alma para encontrar Cleo", disse o primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan. "Eu estava conversando com a [polícia] mais cedo e disse que haveria filmes sobre isso."

Os especialistas forenses também expressaram surpresa por Cleo ter sido encontrada viva - um resultado raro em casos similares.

O caso atraiu grande interesse da mídia e galvanizou detetives em toda a Internet, em uma versão localizada do que ocorreu após o recente desaparecimento de Gabby Petito nos Estados Unidos. Teorias circularam nas redes sociais, e a mãe e o padrasto de Cleo foram abertamente atacados.

A polícia disse na quarta-feira que não havia nenhuma ligação familiar com o homem que eles prenderam. Eles acreditam que ela foi raptada do acampamento em um crime "oportunista". Crucial para seu resgate foi a evidência que a polícia recebeu sobre um veículo desconhecido no acampamento no momento de seu desaparecimento, disseram as autoridades.

"Os 'detetives da Internet' tiram conclusões precipitadas, mas nossos detetives, os verdadeiros detetives, não podem se dar ao luxo de fazer isso", disse Blanch.