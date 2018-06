Caso da maratona de Boston tem audiência preliminar

Em documento divulgado na última quinta-feira, os dois lados afirmam que estão esperando decisões do juiz George O''Toole Jr. a respeito de diversos pedidos, incluindo uma solicitação dos advogados de Tsarnaev sobre a participação de Tamerlan, irmão mais velho do réu, em um caso de triplo homicídio em 2011.

A defesa pede que a promotoria disponibilize as evidências do caso, porque nele há uma testemunha que supostamente pode atestar que Dzhokhar sabia do envolvimento do irmão mais velho nos crimes. Isso indicaria que Tamerlan pode ter usado de influência sobre o irmão mais novo para convencê-lo a participar do atentado de Boston.

Tsarnaev está em uma prisão federal enquanto aguarda julgamento, marcado para começar em janeiro de 2015. Espera-se que ele esteja presente na audiência desta segunda-feira. Ele é acusado de organizar as explosões da maratona de Boston com o irmão mais velho, mas afirma ser inocente de todas as 30 acusações movidas contra si. O atentado deixou três mortos e mais de 260 feridos.

Caso seja condenado, Tsarnaev poderá ser sentenciado à morte. Seu irmão, Tamerlan, morreu dias após o atentado, em uma troca de tiros com a polícia. Fonte: Associated Press.