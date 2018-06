Caso de terrorismo na Espanha ajuda direita chilena

Durante a curta campanha, iniciada em agosto, ela defendeu uma reforma do Judiciário para combater a criminalidade - segunda preocupação dos chilenos, segundo pesquisa do Centro de Estudos Públicos, atrás apenas da saúde. "A oposição argumentou que o projeto era uma exibição do governo, mas agora (com as prisões na Espanha) vemos que estávamos certos", disse Evelyn ontem, em comício. Entre as propostas dela estava a criação de um conselho para fiscalizar o desempenho do Judiciário, razão pela qual foi criticada por associações de magistrados.

Como os meios de comunicação seguiram ontem a linha crítica à liberação da dupla de chilenos, a tese da candidata não só ganhou força, mas também desviou a atenção das perguntas, que estavam dirigidas para a divisão da direita. O senador Carlos Larraín, líder da Renovação Nacional, partido do presidente Sebastián Piñera, disse, a menos de uma semana da votação, que foi um erro escolher Evelyn, ministra do Trabalho de Piñera até julho, para ser candidata do governo. Em nome da união, ela minimizou a crítica e evitou discutir publicamente com o senador.