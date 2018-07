Caso dos grampos dos tabloides na Grã-Bretanha vai virar livro

NOVA YORK - O jornalista britânico que revelou o escândalo das escutas ilegais do já extinto jornal News of the World fechou um acordo com a editora Faber & Faber para publicar um livro sobre a investigação que abalou o império do magnata Rupert Murdoch.

Leia mais:

ENTENDA: O escândalo dos grampos na Inglaterra

Nick Davies, jornalista do diário The Guardian, chegou a um acordo com os responsáveis da Faber & Faber, vinculada ao grupo editorial nova-iorquino Farrar, Straus & Giroux, para escrever um livro chamado "Hack Attack", cuja publicação está prevista para o segundo semestre de 2012. A editora não forneceu detalhes sobre o acordo econômico estabelecido com o jornalista.

A polícia britânica reabriu a investigação sobre as escutas no último mês de janeiro após receber "informação nova e significativa", que provocou meses mais tarde o fechamento do jornal News of the World.

Uma semana mais tarde, Rupert Murdoch pediu perdão e afirmou que não conhecia a magnitude do caso até duas semanas antes, durante uma sessão na Câmara dos Comuns, ao lado de seu filho James e a ex-editora-executiva da News International, Rebekah Brooks.

O escândalo se transformou também em uma dor de cabeça para o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, que teve que aceitar a demissão de seu diretor de comunicações Andy Coulson, o homem à frente do News of the World quando aconteceram as escutas e que nega ter tido conhecimento de tais práticas.

A polêmica também já cruzou o Atlântico - o Departamento de Justiça dos Estados Unidos prepara citações judiciais, que terminariam com uma investigação sob a Lei de Práticas Corruptas no Estrangeiro, que proíbe às empresas americanas subornar funcionários de outros países.