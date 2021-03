Caso George Floyd: primeiro dia de julgamento de Derek Chauvin tem depoimentos emocionados

Holly Bailey e Kim Bellware, The New York Times

MINNEAPOLIS - Derek Chauvin quebrou seu juramento como policial quando se ajoelhou no pescoço de George Floyd por mais de nove minutos e ignorou os gritos de ajuda de Floyd "até que a própria vida foi arrancada dele", disse um promotor nessa segunda-feira, 29, quando começou o julgamento que está sendo visto como a avaliação do país sobre racismo e violência policial.

Nas declarações iniciais, a acusação e a defesa apresentaram imagens muito diferentes da cena de 25 de maio, que terminou com o homem negro de 46 anos sob o joelho do policial branco em uma rua de South Minneapolis.

A morte de Floyd, gravada em vídeo, foi seguida por protestos mundiais e semanas de agitação civil em cidades dos EUA. Muitos estarão observando de perto para ver se os longos dias passados nas ruas, no que muitos chamam de novo movimento pelos direitos civis, resultarão em justiça não apenas para Floyd, mas para os incontáveis americanos negros que sofreram violência e foram mortos pela polícia.

O promotor especial Jerry Blackwell disse ao júri que Chauvin "não desistiu" e "não se levantou", mesmo depois que Floyd repetidamente se queixou de dificuldade para respirar, gritou por sua mãe e finalmente ficou sem reação.

"Derek Chauvin traiu seu distintivo quando usou força excessiva e irracional sobre o corpo do Sr. George Floyd quando ele colocou os joelhos em seu pescoço e costas, esmagando-o e esmagando-o até a respiração - não, senhoras e senhores - até a hora em que a vida foi espremida para fora dele", disse Blackwell.

Ele descreveu Floyd como "indefeso" e "completamente no controle da polícia". Ele acusou Chauvin de manter o joelho no pescoço de Floyd por mais tempo do que o necessário.

"Quando o Sr. Floyd estava em perigo, o Sr. Chauvin não o ajudou ... (e) ele impediu que qualquer outra pessoa pudesse ajudar", disse Blackwell, dizendo ao júri que Chauvin não estava tomando "decisões em frações de segundo" mas uma escolha determinada de permanecer em cima de Floyd enquanto ele clamava por ajuda e outros tentavam intervir. "Sr. Chauvin nunca se moveu. O joelho permanece em seu pescoço, os óculos de sol permanecem intactos em sua cabeça, e simplesmente continuou".

O promotor então apresentou para o júri vários minutos do vídeo viral que mostrava Chauvin e três outros policiais segurando Floyd enquanto ele implorava por sua vida, um vídeo que vários jurados disseram ao tribunal que nunca tinham visto além de clipes de 30 segundos em notícias.

Enquanto o vídeo era reproduzido em monitores de televisão instalados em torno do tribunal - organizado para preservar o distanciamento social -, vários jurados reagiram visivelmente, incluindo um que respirou fundo quando Floyd foi ouvido dizendo: "Eu não consigo respirar." Um colocou a mão na têmpora, enquanto outro foi visto desviando o olhar. Uma jurada - uma mulher branca na casa dos 50 anos que trabalha como enfermeira - agarrou os apoios de braço de sua cadeira.

"Você pode acreditar no que está vendo", disse Blackwell ao júri durante sua declaração de abertura de aproximadamente uma hora. "É um homicídio. É assassinato".

Atrás dele, Chauvin, de 45 anos, estava sentado à mesa da defesa, ocasionalmente olhando para o vídeo e fazendo anotações em um bloco de notas amarelo. Ele parecia estar evitando contato visual com o júri.

Chauvin, que trabalhou por 19 anos do Departamento de Polícia de Minneapolis, antes de ser despedido em maio, declarou-se inocente de assassinato de segundo e terceiro graus e homicídio de segundo grau na morte de Floyd.

O advogado de Chauvin, Eric Nelson, reagiu contra a acusação, instando os jurados a considerarem a "totalidade das circunstâncias" e a colocarem de lado a opinião pública quando começarem a considerar o caso contra seu cliente. "Não há causa política ou social neste tribunal", disse Nelson durante seu discurso de abertura de aproximadamente 20 minutos. "A evidência é muito maior do que 9 minutos e 29 segundos".

Nelson disse que Chauvin chegou ao local - 38th Street com a Chicago Avenue - para encontrar outros policiais, que estavam lutando para colocar Floyd dentro de uma viatura, e que ele estava seguindo seu treinamento enquanto ele e os outros policiais seguravam o homem no chão. Ele ressaltou que Floyd era vários centímetros mais alto e pesava mais do que seu cliente. Ele disse que o incidente ocorreu em uma área conhecida por ser hostil à polícia, moldando a resposta de seu cliente.

"Derek Chauvin fez exatamente o que foi treinado para fazer ao longo de sua carreira de 19 anos", disse Nelson ao júri. "O uso da força não é atraente, mas é um componente necessário do policiamento".

Ele contestou a alegação da promotoria de que Chauvin era o culpado pela morte de Floyd, dizendo que a autópsia não apresentava "nenhum sinal revelador" de asfixia do joelho do oficial. Ele disse que apresentará evidências de que Floyd morreu de uma combinação de intoxicação por drogas, doenças cardíacas e hipertensão e que a adrenalina que corre por seu corpo nessa luta com a polícia "agiu para comprometer ainda mais um coração já comprometido".

Em sua autópsia, o examinador médico do condado de Hennepin, Andrew Baker, que deve ser uma das principais testemunhas no caso, observou as drogas no sistema de Floyd, incluindo fentanil e metanfetamina. Mas Baker, que considerou a morte de Floyd um homicídio, listou a causa da morte como "parada cardiorrespiratória, complicando subjugação, contenção e compressão do pescoço".

No entanto, Nelson apontou para as entrevistas de Baker com promotores e o FBI - nas quais ele chamou a atenção para o alto nível de drogas no sistema de Floyd. Ele disse ao júri que os promotores "não estavam satisfeitos com o trabalho do Dr. Baker", por isso consultaram "vários médicos para contradizer as descobertas do Dr. Baker".

Espera-se que a causa da morte de Floyd seja um ponto chave de discussão durante o julgamento. Os outros três policiais que estavam no local com Chauvin - J. Alexander Kueng, Thomas K. Lane e Tou Thao - são acusados de auxiliar e incitar assassinato e homicídio culposo. Esses policiais, que também foram demitidos, devem ser julgados em agosto.

Pouco antes do início do processo na segunda-feira de manhã, vários membros da família de Floyd se juntaram a seu advogado Ben Crump e ao reverendo Al Sharpton do lado de fora do tribunal fortemente protegido para uma entrevista coletiva.

Em um ponto, o grupo se ajoelhou em silêncio por 8 minutos e 46 segundos - a estimativa inicial de quanto tempo Chauvin ficou ajoelhado no pescoço de Floyd.

"Hoje começa um julgamento histórico que será um referendo sobre o quão longe a América avançou em sua busca por igualdade e justiça para todos", disse Crump. Afastei a ideia de que este é um "caso difícil".

"Sabemos que se George Floyd fosse um cidadão americano branco e tivesse sofrido essa morte dolorosa e tortuosa com o joelho de um policial em seu pescoço, ninguém, ninguém, diria que este é um caso difícil", disse Crump.

Os promotores abriram o caso com o depoimento de três testemunhas - incluindo um despachante do 911 que telefonou para um supervisor da polícia de Minneapolis depois de ver Chauvin e os outros policiais ajoelhados sobre Floyd em uma câmera de vigilância policial com vista para a rua 38 e Chicago.

Blackwell visualizou a despachante Jena Scurry como testemunha durante suas declarações iniciais, dizendo que depois de assistir a prisão de Floyd em uma câmera de vigilância, "ela fez algo que nunca tinha feito em sua carreira. Ela chamou a polícia na polícia".

"Algo não estava certo", disse ela, testemunhando que tinha um "instinto" de que precisava ligar para um supervisor de polícia para se certificar de que estava ciente da situação.

"É uma infinidade de coisas diferentes que passaram pelo meu cérebro, mas fiquei preocupado que algo pudesse estar errado", disse Scurry. Ela alertou um sargento da polícia que os policiais "sentaram em cima deste homem" e perguntou se os supervisores sabiam do uso da força.

"Posso ligar para eles sobre ligações", disse Scurry sobre os supervisores da polícia. "Se algo não parecer certo em uma chamada, se houver uma nota de cautela, se houver algo que eles podem fazer além do escopo da chamada, eu posso ligar para eles".

A promotoria também ligou para Alisha Oyler, de 23 anos, que trabalhava no posto de gasolina Speedway em frente a Cup Foods, onde o incidente aconteceu. Eles apresentaram sete vídeos gravados em celular que mostram a prisão de Floyd. Ela havia filmado e não os havia divulgado até agora.

O promotor Steve Schleicher perguntou à visivelmente nervosa Oyler por que ela continuou a filmar a interação por muito tempo.

"É sempre a polícia - eles estão sempre brincando com as pessoas. E está errado e não está certo", disse Oyler.

Os promotores terminaram com o depoimento de Donald Williams II, um espectador com treinamento em artes marciais que desafiou os policiais no local porque Chauvin estava usando o que descreveu como um "estrangulamento de sangue" que corta a circulação do pescoço de uma pessoa e pode ser considerado perigoso em longos períodos. Ele disse que viu o oficial balançando o pé, o que ele interpretou como uma pressão crescente no pescoço de Floyd.

Williams testemunhou que gritou com Chauvin, invocando seu uso de "sufocamento de sangue" e fazendo com que o policial erguesse os olhos.

"Essa foi a única vez que ele olhou para mim", Williams testemunhou. "É a única vez que olhei para cima. Olhamos um para o outro com olhos mortos. Quando eu disse isso, eu reconheci".

Poucos segundos depois, o depoimento de Williams foi abruptamente interrompido quando uma falha na Internet interrompeu a transmissão do tribunal - forçando o juiz do condado de Hennepin, Peter A. Cahill, a pedir um recesso antecipado.

"Tivemos um grande problema técnico aqui", disse Cahill ao júri, anunciando que os enviaria para casa mais cedo. "Tenha uma boa noite e não assista ao noticiário."

O período para audição de testemunhas no caso Chauvin deve durar cerca de quatro semanas - com o júri previsto para iniciar as deliberações no final de abril ou início de maio.