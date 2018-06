Caso Madeleine tem reconstituição e retratos falados

A reconstituição, contendo uma nova linha do tempo para os fatos nas horas que antecederam o desaparecimento, foi levada ao ar na noite de ontem pela emissora pública de televisão BBC, do Reino Unido, no programa "Crimewatch".

A BBC também divulgou pela primeira vez retratos falados bastante detalhados de suspeitos, elaborados com base em relatos de pessoas que estavam na Praia da Luz, no Algarve, na noite de 3 de maio de 2007, quando Madeleine desapareceu. Ela tinha três anos quando foi vista pela última vez.

Nas horas que se seguiram à transmissão do programa, a polícia recebeu 730 telefonemas e 212 e-mails "diretamente resultantes das linhas de investigação divulgadas ontem", disse o inspetor Andy Redwood.