'Caso Shalit fez o mundo saber mais sobre os presos palestinos'

Para o Hamas, o acordo para libertar o soldado israelense Gilad Shalit em troca de 1.027 presos palestinos tem um impacto externo importante. Segundo Fawzi Barhoun, principal porta-voz da facção islâmica, agora "apesar dos EUA e da Europa, o mundo sabe da questão dos presos palestinos".

Há expectativa de que o Hamas tente sequestrar mais soldados para libertar presos palestinos. Como o sr. avalia isso?

Primeiro é preciso dizer que nós não perdemos a esperança na diplomacia para libertar os presos palestinos. É esse o caminho que o Hamas prefere. Agora conseguimos dar liberdade a apenas mil dos nossos irmãos em prisões israelenses. Faltam ainda 5 mil, que ainda estão detidos. Vamos fazer nosso melhor para recuperá-los, caso contrário eles vão morrer nas mãos da ocupação. O Hamas está dando à comunidade internacional uma chance para impor mais condições em relação aos presos em Israel. Gaza tornou-se uma prisão, a Cisjordânia está ocupada e Jerusalém, dividida. O que podemos fazer? Nossa resistência é um direito, como foi para Charles De Gaulle, George Washington e Winston Churchill. Todos resistiram em nome da liberdade. Precisamos de paz, justiça e liberdade.

E o recurso à violência continua sendo uma opção?

Não concordo com o termo que você usa. Resistir à ocupação não é uma forma de "violência". Você está enganado. É preciso apoiar a liberdade. Somos seres humanos, queremos viver, viajar, trabalhar. Somos vítimas de uma ocupação alimentada pelos EUA e pela Europa.

Quando o sr. fala em "ocupação", refere-se a Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, ou a toda Palestina histórica?

Primeiro de tudo: Palestina para os palestinos, não para a ocupação. Depois de 20 anos de negociação, Israel controla todo o território. Em cinco dias de diálogo quando Shalit estava em Gaza, sob mediação do Egito, conseguimos o que queríamos. Em 1988, o sheik Ahmed Yassin (fundador do Hamas, morto por Israel em 2004) ofereceu a chance de um cessar-fogo extenso, caso Israel retornasse às fronteiras de 1967. A resposta foi 'não', assim como para a iniciativa árabe (proposta pela Liga Árabe de reconhecimento geral de Israel em troca do recuo aos limites anteriores à Guerra dos Seis Dias).

Como vêm evoluindo as relações entre o Hamas e o Fatah?

A principal causa da divisão entre nós não vem do Fatah ou do Hamas, mas dos governos da Europa e dos EUA, além da ocupação. Eles interferiram diretamente nas escolhas dos palestinos. O Hamas venceu eleições livres de acordo com os próprios europeus que monitoravam o processo em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Mas, em seguida, eles destruíram a democracia e apoiaram todo tipo de violência. Somos vítimas dos israelenses, europeus e americanos. Agora Fatah e Hamas se uniram na questão da libertação dos presos. É um passo importante para formar um governo de união nacional. Espero que esse movimento dê resultados.

Além dessa aproximação, o que o acordo por Shalit acrescenta à situação política entre palestinos e israelenses?

Mostra que lutamos pela liberdade e por direitos. Apesar dos americanos e dos europeus, o mundo agora sabe sobre os nossos irmãos em prisões da ocupação. E temos o apoio do Egito, que passou por uma revolução e tem um novo governo.

E qual é o impacto da primavera árabe entre os palestinos?

Com a primavera árabe, tudo mudou. Agora o mundo saberá que somos vítimas da ocupação e da violência.

Isso se aplica também aos protestos contra a ditadura do presidente sírio, Bashar Assad?

Falo de modo geral sobre a primavera árabe. Todos, no final, apoiaram nossas reivindicações por direitos, paz e segurança. A causa palestina ganhará força.