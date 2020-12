Casos da nova cepa de coronavírus são detectados na Coreia do Sul

Três casos da nova cepa de coronavírus encontrada no Reino Unido foram detectados na Coreia do Sul, segundo anunciado pelas autoridades de saúde do país nesta segunda-feira, 28.

As três pessoas infectadas pertencem à mesma família residente em Londres e que chegou à Coreia do Sul no dia 22 de dezembro, informou a Agência Coreana para o Controle e Prevenção de Doenças (KDCA). Eles foram isolados em quarentena na chegada após terem testado positivo para covid-19.

A nova cepa, que surgiu recentemente no Reino Unido, foi detectada em vários países europeus e em outros continentes, como Canadá, Jordânia e Japão.

De acordo com alguns estudos apresentados no Reino Unido, a nova variante é mais contagiosa do que a cepa original. Mas não foi demonstrado, até agora, que ela cause versões mais graves da doença.

Mais de 50 países ordenaram restrições às viagens do Reino Unido após a descoberta desta variante. A Coreia do Sul proibiu voos para o Reino Unido até o final do ano.

As autoridades sul-coreanas estão tentando conter uma terceira onda da pandemia, que se concentra na região de Seul, onde o número de novos casos diários tem ultrapassado os mil. / Com informaçõe da AFP