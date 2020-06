Casos de coronavírus aumentam em 21 Estados americanos

Imersos na pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos enfrentam novo surto da doença no país. Vinte e um Estados registraram um aumento na média diária de novos casos de covid-19 durante a semana passada, de acordo com dados compilados pelo jornal The Washington Post. O número geral de casos no país também aumentou.

Alabama, Oregon e Carolina do Sul estão entre os Estados com maiores aumentos. O Alabama teve 92% a mais de casos nos últimos sete dias, enquanto Oregon subiu 83,8% e a Carolina do Sul subiu 60,3%. As hospitalizações também aumentaram. Por exemplo, o Arkansas registrou um aumento de 120,7% nas internações, de 92 casos para 203, desde o feriado do Memorial Day - que está sendo considerado como um novo marco da reaceleração da doença no país.

O crescente número de contaminações nos EUA já tem repercussões econômicas. O cenário nacional americano é um dos fatores para a queda registrada nas Bolsas da Ásia nesta segunda-feira, 15. Outro fator que mexeu com o humor dos investidores asiáticos foi o ressurgimento da pandemia na China, inclusive em Pequim, que registrou novos casos da doença por dois dias consecutivos.

Na América, a preocupação com a propagação do vírus aumenta à medida que as eleições de 2020 se aproximam - o que envolve a realização de comícios e comparecimento aos locais de votação - e que os protestos contra o racismo e a violência policial reocupam as ruas, em atos que já duram semanas.

As autoridades de saúde do Estado de Washington, por exemplo, alertaram no sábado, 13, que a transmissão de coronavírus está aumentando em condados no leste e que um "crescimento cada vez mais explosivo" pode ocorrer em casos de mortes se a taxa de transmissão atual continuar. /THE WASHINGTON POST