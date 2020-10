Casos de coronavírus aumentam em todos os estados-chave da eleição nos EUA

Os casos de coronavírus estão aumentando em todos os Estados onde a disputa eleitoral está acirrada antes do dia da eleição, oferecendo evidências contra o argumento do presidente Donald Trump de que a pandemia está quase acabando e as restrições não são mais necessárias.

Nos 13 Estados considerados cruciais e que ainda podem estão indecisos pelo Cook Political Report, a média semanal de novos casos relatados diariamente aumentou 45% nas últimas duas semanas, de menos de 21.000 em 14 de outubro para mais de 30.000 em 28 de outubro.

Iowa, Michigan, Minnesota e Pensilvânia atingiram recordes semanais nos últimos dias e, na Flórida e na Geórgia, a contagem de casos está crescendo novamente depois de ter caído no terceiro trimestre do ano.

O número crescente de casos de coronavírus tem sido especialmente alarmante em Minnesota e Wisconsin, bem como no Michigan, todos os lugares que conseguiram evitar o pior dos surtos no verão no Hemisfério Norte.

Mesmo em New Hampshire, um Estado onde a pandemia permaneceu relativamente moderada, a contagem de casos está aumentando nas últimas semanas. O presidente continua a minimizar a ameaça do vírus. “Estamos abaixando a curva, independentemente”, Trump disse a uma multidão na cidade de Bullhead, Arizona, na quarta-feira.

Na mesma pesquisa, a maioria dos eleitores registrados em Wisconsin e Michigan dizem que confiam no candidato democrata à presidência, Joe Biden, do que em Trump no tratamento do coronavírus. Em Wisconsin, os eleitores confiam em Biden em vez de Trump 57% a 37% para lidar com a pandemia; em Michigan, o spread é de 53% para Biden e 39% para Trump.

“Quanto mais a conversa é sobre a pandemia, mais isso vai mobilizar a participação democrata”, disse Jan Leighley, professor de ciência política da American University e especialista em participação eleitoral.

No entanto, à medida que o perigo do coronavírus aumenta, também aumentam as preocupações de que os eleitores nesses Estados cruciais possam escolher evitar as pesquisas em vez de se expor ao risco. Outros que contraem o vírus podem permanecer isolados até o final da votação.

“Tudo se resumirá a um cálculo de risco e aversão ao risco”, disse Kevin Arceneaux, professor de ciência política que dirige o Laboratório de Fundações Comportamentais da Temple University. Ele planeja votar pessoalmente na Pensilvânia. “Se as pessoas são realmente avessas a riscos sobre isso e os casos estão aumentando, isso pode impedir algumas pessoas de ir às urnas”.

Ou os avessos ao risco podem ter encontrado maneiras de votar antes do dia da eleição. A pandemia de coronavírus estimulou recorde de votação no início deste ano. Mais de 73 milhões de americanos, mais da metade do número total de eleitores nas eleições de 2016, já votaram. Nos 13 Estados indecisos, essa porcentagem é ainda maior: cerca de 61% do eleitorado de 2016 - 34,1 milhões de pessoas - votaram.

Wisconsin, Arizona e Iowa, todos Estados competitivos, expandiram enormemente a votação por correspondência, juntando-se a outros nove Estados que enviaram inscrições de ausentes a todos os eleitores registrados.

Mesmo no Texas, um dos apenas cinco Estados que resistiram ao afrouxamento das regras de votação em resposta à pandemia, 8,2 milhões de eleitores já votaram. Isso equivale a cerca de 91% do total de votos expressos no Texas há quatro anos.

Até agora, os democratas superaram os republicanos na votação antecipada. Mas a campanha de Trump espera, e a campanha de Biden admite a possibilidade, que os eleitores republicanos superem os democratas no dia da eleição e a diferença diminuirá.

Independentemente de como as pessoas acabam votando, as crises econômicas e de saúde causadas pela pandemia deveriam pelo menos encorajar as pessoas a considerarem seriamente sua escolha, disse Lonna Rae Atkeson, professora de ciência política da Universidade do Novo México e co-autora do livro Política Catastrófica: Como Os Eventos Extraordinários Redefinem as Percepções do Governo.

“Na maioria das vezes você está motivado a viver em sua própria cabeça e ter atitudes consistentes com sua visão de mundo”, disse Atkeson. Durante as crises, no entanto, as pessoas muitas vezes são motivadas a buscar informações de forma mais racional, o que Atkeson chama de uma "condição para pensar".

“Esta é uma oportunidade de mudança de opinião”, acrescentou.