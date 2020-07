Casos de coronavírus nos países pobres e nos EUA alimentam aumento global

WASHINGTON - Quando os Estados Unidos começaram a fechar nesta primavera, o coronavírus havia infectado um total de menos de 200.000 pessoas em todo o mundo. Só nesta semana, o planeta adicionou uma média de mais de 200.000 casos por dia.

Leia Também Após reabertura, aumento de casos força governos a retomarem confinamento parcial

O novo coronavírus - antes concentrado em cidades ou países específicos - agora invadiu praticamente todos os cantos do mundo e está causando estragos em várias regiões importantes ao mesmo tempo.

Mas o impacto não está sendo sentido de maneira uniforme. Os países mais pobres da América Latina, Oriente Médio, Sul da Ásia e África estão tendo uma parcela crescente do número de casos, e os países mais ricos da Europa Ocidental e do Leste da Ásia desfrutam de um relativo descanso depois de terem feito passar os piores efeitos por meio de bloqueios rigorosos.

E há os Estados Unidos, que lideram o mundo em novos casos e, como em muitos países que possuem muito menos recursos, não mostraram sinais de poder recuperar o controle.

Quase todos os países que lutam contra um surto compartilham algo em comum: depois de semanas ou meses tentando suprimir o vírus, eles reabriram suas economias, apenas para descobrir que o vírus voltava. Agora eles estão usando um arsenal mais limitado para conter a propagação, com pouco sucesso.

"Deixe-me ser franco: muitos países estão indo na direção errada", declarou o chefe da Organização Mundial da Saúde Tedros Adhanom Ghebreyesus em Genebra nesta semana. "O vírus continua sendo o inimigo público número um, mas as ações de muitos governos e pessoas não refletem isso."

A severidade do pedágio nos Estados Unidos ficou evidente em novos números de infecção divulgados terça-feira, com vários estados - incluindo Oklahoma e Nevada - atingindo recordes. A Flórida agora registrou mais casos na semana passada - quase 78.000 - do que a maioria das nações europeias em toda a sua luta com a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Esse tipo de crescimento explosivo é espelhado em outros países, embora nenhum com o tipo de riqueza, infra-estrutura e conhecimento científico dos Estados Unidos. Em grande parte do mundo em desenvolvimento, surtos desenfreados de coronavírus chegaram relativamente tarde. Mas agora que o vírus se enraizou, os governos estão vendo frustradas suas tentativas de detê-lo e os cidadãos estão resistindo às mudanças em seu modo de vida.

"Quando as restrições foram levantadas, voltamos a um novo normal", disse Alain Labrique, epidemiologista da Johns Hopkins. “Mas esse vírus ainda está circulando. Ainda existem altas taxas de contaminação. Temos que continuar usando máscaras e ser espertos em relação às atividades da multidão. O novo normal não é o antigo normal."

A luta tem sido especialmente difícil na América Latina, onde os países foram açoitados pela ferocidade da covid-19 e muitos ainda não atingiram seus picos. O Brasil tem o segundo maior número de mortes no mundo, com mais de 74.000, enquanto o México tem o quarto maior, com mais de 37.000. (Os Estados Unidos, com pelo menos 133.000 mortes, são de longe o líder global.)

Com seus altos níveis de pobreza e desigualdade, os países latino-americanos eram mais vulneráveis ​​à pandemia do que os países mais ricos. Estima-se que um quinto das pessoas na América Latina e no Caribe tenha pelo menos uma das condições de saúde que as colocam em maior risco de contrair o vírus.

Muitos não podiam ficar em casa por longos períodos. No México, por exemplo, mais da metade dos trabalhadores estão empregados na economia informal - como vendedores ambulantes, jardineiros, trabalhadores da construção civil - sobrevivendo em grande parte com seus ganhos diários. Para pessoas que moravam em casas apertadas e em bairros densamente lotados, era difícil se isolar.

O México encerrou seu bloqueio de 70 dias em 30 de maio e começou a reabrir gradualmente, mantendo um sistema de restrições estado a estado, dependendo das condições.

Tal como acontece com os EUA, no entanto, surgem casos nos estados mexicanos onde a reabertura foi rápida. "O risco é que a abertura, o fim da quarentena, esteja se movendo muito rápido, que não seja ordenado, que as pessoas não obedeçam às medidas de saúde, que não sejam um distanciamento social", disse o chefe do combate ao coronavírus do país, Hugo López- Gatell.

As autoridades mexicanas foram surpreendidas pela força letal da pandemia. O vírus pareceu se espalhar lentamente durante suas primeiras semanas, levando López-Gatell a prever inicialmente que poderia haver apenas 6.000 mortes no total. O país expandiu seu sistema hospitalar para receber pacientes, contratando 45.000 médicos, enfermeiros e outros profissionais - uma etapa crucial dada a falta de leitos e de pessoal médico. Evitou o tipo de desastre que ocorreu em Guayaquil, no Equador, onde os corpos lotavam as ruas em abril.

Mas o México tem demorado a implementar o tipo de teste e rastreamento de contatos recomendado pela OMS para quebrar as cadeias de transmissão. "Não temos capacidade", disse López-Gatell em uma entrevista recente. "Também não temos locais de quarentena onde podemos colocar as pessoas em isolamento."

O governo de esquerda tem sido amplamente criticado por não ser mais próximo sobre a escala da pandemia. O presidente Andrés Manuel López Obrador minimizou o perigo do vírus e forneceu apoio econômico limitado aos residentes que perderam empregos ou clientes.

A Índia é o terceiro país com maior número de casos. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi não minimizou a gravidade do vírus. No entanto, os esforços de seu governo para impedir sua disseminação não foram bem-sucedidos. Um bloqueio nacional rigoroso imposto no final de março desacelerou, mas não reverteu, o crescimento de infecções. Diante de consequências devastadoras - mais de 100 milhões de pessoas desempregadas, um êxodo histórico de trabalhadores migrantes que deixam as cidades a pé -, o governo revogou muitas restrições ao transporte e ao comércio.

Desde então, as infecções aumentaram em ritmo acelerado, atingindo mais de 906.000. Espera-se que o total ultrapasse o limite de 1 milhão no final desta semana. Ainda assim, o número de mortes na Índia é comparativamente baixo, em cerca de 24.000.

Mas é improvável que as estatísticas oficiais reflitam o escopo completo do surto: a Índia realizou cerca de oito testes para cada 1.000 pessoas, em comparação com 127 testes por 100.000 nos Estados Unidos.

“É um país grande. Os números aumentarão ”, disse Jayaprakash Muliyil, um dos principais epidemiologistas indianos. Muliyil acredita que o número total de casos da Índia acabará eclipsando o dos Estados Unidos, especialmente quando as infecções se deslocarem das cidades para o vasto interior do país, onde o sistema de saúde está ainda menos preparado para lidar com isso.

A economia da Índia continua prejudicada e a vida está muito longe do normal, com autoridades locais restabelecendo medidas de bloqueio em cidades individuais.

Bangalore, o centro de tecnologia da Índia, iniciou um bloqueio de uma semana na terça-feira. Bihar, um dos estados mais pobres da Índia, com uma população de mais de 100 milhões de pessoas, disse que imporia um novo bloqueio para a segunda quinzena de julho.

Especialistas em saúde dizem que novos bloqueios seriam benéficos em lugares onde os números estão aumentando. Mas há pouca vontade política.

No Oriente Médio, a maioria dos governos foi relativamente rápida em bloquear os primeiros dias da pandemia, evitando o aumento repentino e mortal de infecções observadas na Europa e nos Estados Unidos. Mas as restrições exigiram um alto custo econômico, e poucos países mostram qualquer tendência a voltar às rigorosas medidas de alguns meses atrás, mesmo que as taxas de coronavírus estejam subindo rapidamente.

O número de casos relatados apenas na região em junho foi maior do que nos quatro meses anteriores juntos, disse Ahmed al-Mandhari, diretor da OMS no Oriente Médio.

A região, disse ele, está entrando em "um limiar crítico", ultrapassando 1 milhão de casos e 25.000 mortes. Mais da metade deles está em três dos países mais populosos da região: Irã, Egito e Arábia Saudita.

A taxa de novas infecções na Arábia Saudita e no Egito começou a desacelerar nos últimos dias. Mas o Irã, com mais de 262.000 casos, tem lutado constantemente desde que se tornou um epicentro global em março.

No domingo, o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, usando uma máscara facial enquanto se dirigia aos parlamentares, chamou o mais recente ressurgimento de "profundamente trágico" e pediu aos cidadãos que observem medidas preventivas "para salvar o país".

O pior pode estar à frente, de acordo com Ali Mokdad, diretor de iniciativas do Oriente Médio do Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington. As projeções de seu instituto sugerem que pode haver 160.000 mortes nos países mais afetados do Oriente Médio até 1º de novembro, incluindo 62.000 no Irã e 50.000 na Arábia Saudita.

A raiz do problema, disse ele a um painel on-line organizado pelo Conselho Atlântico, é simples: "As pessoas estão baixando a guarda".

Os países onde as taxas de infecção aumentaram nas últimas semanas continuam sendo abertos. O Egito está convidando os turistas a voltar, inclusive às pirâmides. A Arábia Saudita restringiu severamente as viagens à peregrinação anual do hajj a Meca, mas não restabeleceu nenhuma das medidas de bloqueio que anteriormente mantinham os cidadãos dentro de casa.

A Rússia também se manteve firme em sua decisão de suspender a maioria de suas restrições no final de junho, pouco antes da votação de um pacote de emendas constitucionais que permitirão ao presidente Vladimir Putin buscar mais dois mandatos. Putin votou sem usar máscara.

A Rússia continua registrando mais de 6.000 novas infecções por dia, totalizando mais de 735.000 - a quarta maior do mundo. Mas esses números diários estão bem abaixo do pico do país, de mais de 11.000 diariamente em maio.

Países da Europa Ocidental - incluindo Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha - também registraram declínios sustentados. Não é o que acontece em alguns países da Europa Oriental, no entanto, onde especialistas dizem que os surtos foram motivados por decisões do governo de descartar rapidamente as restrições - inclusive em eventos de massa, como partidas de futebol.

A Sérvia foi o primeiro país da Europa a reiniciar as partidas de futebol, pois eliminou praticamente todas as restrições de um dos mais rígidos bloqueios do continente, pouco antes das eleições de 21 de junho.

Desde então, o país passou por um dos picos mais notáveis ​​do continente. O presidente Aleksandar Vucic declarou na semana passada uma situação crítica em cinco cidades, e os números de infecções em todo o país voltaram aos níveis vistos pela última vez em abril.

Enquanto epidemiologistas em grande parte do mundo estão alertando sobre uma segunda vaga, países como Polônia, Hungria e Grécia, que fecharam cedo, estão se preparando para a primeira.

Na próxima semana, a Polônia planeja retomar shows e reabrir estádios, gerando preocupações de que experimentará o que tantas outras partes do mundo já têm.

"Nosso bloqueio interveio muito cedo", disse Pawel Grzesiowski, presidente do Instituto da Fundação para a Prevenção de Infecções, com sede em Varsóvia. "Mas agora estamos desativando o bloqueio."/ WASHINGTON POST