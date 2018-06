Casos de ebola estão próximos de 14 mil

O número de casos no atual surto de ebola se aproximava de 14.000, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira, apesar da redução de novas infecções na Libéria, um dos países mais atingidos pela epidemia.

A agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) informou que 4.910 pessoas morreram de casos confirmados, suspeitos ou prováveis de ebola nos três países mais atingidos pelo vírus, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Também nesses três países, foram relatados 13.676 casos confirmados da doença.

Os profissionais de saúde têm alto risco de contrair a doença. Nesse grupo, 521 pessoas foram infectadas com o vírus desde o início do surto e 272 morreram, de acordo com a OMS.

A agência também informou que 66 casos e 49 mortes foram relatadas em um surto não relacionado na República Democrática do Congo. Oito das vítimas eram trabalhadores de saúde. Fonte: Dow Jones Newswires.