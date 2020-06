Cassinos de Las Vegas reabrem após quase três meses

LAS VEGAS - Os famosos cassinos de Las Vegas reabriram nesta quinta-feira, após 11 semanas fechados devido à pandemia do novo coronavírus.

Leia Também Lembranças dos distúrbios raciais afloram com protestos em Los Angeles

Um minuto após a meia-noite, máquinas e roletas voltaram a funcionar nos cassinos do centro da cidade, enquanto os da Strip, avenida onde ficam os salões mais famosos e luxuosos, retomaram suas operações pouco depois do amanhecer.

Multidões compareceram a cassinos como o The D, que trouxe centenas de visitantes pagando suas passagens aéreas. "Estamos muito animados, você pode ver a cara de todos", disse o dono, Derek Stevens. "Todos estão muito emocionados."

As águas do famoso chafariz do hotel Bellagio voltaram a dançar pouco antes da abertura do cassino, enquanto dezenas de curiosos e turistas faziam fila para entrar, às 10h locais. A reabertura é um grande impulso para a economia de Las Vegas, fortemente dependente do turismo e que viu o índice de desemprego atingir 33,5% em abril.

Nos salões de jogos da cidade, cuja capacidade foi reduzida à metade, foram estabelecidas regras estritas, como controle de temperatura na entrada, limite de jogadores nas mesas e divisórias de vidro entre os jogadores e os crupiês.

"Las Vegas continua sendo Las Vegas", assinalou o CEO do MGM Resorts, William Hornbuckle, esta semana, antes da reabertura. "Com o tempo, estaremos como antes." As casas noturnas e de shows da cidade permanecerão fechadas.

Além da pandemia, a cidade foi golpeada pelos protestos contra o racismo motivados pela morte de George Floyd. Um oficial de Las Vegas estava em estado grave após ser baleado durante as manifestações ocorridas no começo da semana, e um homem hispânico armado foi morto pela polícia após levantar sua arma durante um incidente à parte. Três ativistas de ultradireita foram presos por uma unidade antiterrorismo por incitarem a violência. /AFP