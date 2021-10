Castillo propõe taxar indústria da mineração para bancar programas sociais no Peru

LIMA - O governo do Peru pediu autorização ao Congresso para reformar o sistema tributário do país nesta quarta-feira, 27. Entre as medidas propostas pelo presidente Pedro Castillo, está o aumento dos impostos da poderosa indústria de mineração. O objetivo do governo é ter dinheiro para custear projetos sociais.

O projeto enviado ao Congresso prevê a revisão de royalties, imposto de renda e um tributo especial que incide sobre o aumento dos preços dos principais metais extraídos no Peru, como o cobre e a prata.

Ainda não há previsão de quanto será o aumento proposto pelo governo, mas o ministro da Economia Pedro Francke disse estar se aconselhando com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre como aumentar a receita do Estado sem prejudicar a competitividade do setor.

O governo de Castillo passa por um momento turbulento depois da renúncia do gabinete de ministros e do rompimento do líder do partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, com o presidente. Analistas indicam que Castillo, que banca o moderado Francke na economia, tenta moderar o início do mandato para manter a governabilidade. / REUTERS e EFE