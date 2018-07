Catalunha antecipará eleições em 25/nov ou 02/dez

Mas, que está no poder em Barcelona desde 2010, se reuniu com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, na semana passada em Madri e, em seguida à reunião, afirmou que Rajoy não resolveu as preocupações da Catalunha. A região, que tem uma das economias mais fortes da Espanha, acredita que fornece mais recursos para outras regiões espanholas do que deveria.

A Catalunha, que sedia um forte movimento pró-independência, também é a região mais endividada do país. Analistas disseram que a convocação de eleições antecipadas - que não iriam acontecer antes de 2014 - pode ser vista como uma tentativa de fazer mais pressão sobre Rajoy, já que provavelmente isso vai garantir uma ampla maioria para o partido nacionalista de Mas. As informações são da Dow Jones.