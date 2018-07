"A consulta deve ser realizada de qualquer forma. Se a via do referendo puder acontecer com autorização do governo, melhor. Se não, deve acontecer mesmo assim", disse Mas.

A declaração de Mas vem em reposta aos comentários da vice-presidente espanhola Soraya Sáenz de Santamaría, que na terça-feira disse que o governo espanhol dará uma resposta "firme e serena" aos planos catalães.