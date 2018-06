Catalunha independente ficará fora da UE, diz Bruxelas

Reding respondeu na carta ao secretário de Estado espanhol para a UE, Iñigo Méndez de Vigo, o qual questionou Bruxelas a respeito da possibilidade de uma Catalunha independente dentro da UE. Méndez de Vigo lembrou que o artigo 4.2 do Tratado da UE indica que a união precisa respeitar as estruturas constitucionais fundamentais, bem como políticas, e a integridade territorial dos Estados membros, cuja determinação é de competência exclusiva dos próprios.

A CE se manifesta a pouco menos de um mês das eleições regionais na Catalunha, antecipadas para 25 de novembro pelo presidente da região autônoma espanhola, Artur Mas, do partido governista Convergência e União (CiU, pela sigla em catalão). Mas disse que apresentará uma proposta aos catalães para um referendo sobre a independência da Espanha.

Reding disse que confia "no bom senso e no europeísmo dos espanhóis" para resolver o conflito entre a Catalunha e o Estado espanhol. Ela lembrou que, se a Catalunha se declarar independente, deverá pedir a adesão à UE e para fazer parte do bloco precisará da unanimidade dos 27 países membros, o que inclui a Espanha, que tem direito de veto.