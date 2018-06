Catalunha quer baixar impostos caso saia da Espanha

BARCELONA - O presidente da região autônoma da Catalunha, Artur Mas, pediu nesta sexta-feira, 26, o apoio da entidade patronal Pequenas e Médias Empresas da Catalunha (PIMEC), reportou o jornal El País. Artur Mas afirmou que diminuirá os impostos das companhias se a Catalunha converter-se em um Estado independente da Espanha.

Em uma tentativa de manter os empresários ao lado de seus esforços em direção à autonomia, Artur Mas afirmou que o novo país teria menos "pressão fiscal". Ele também abordou um dos temores do empresariado catalão: o boicote dos produtos da região pelo resto da população espanhola. "Se as empresas não forem bem, fecharão o que tem na Catalunha e também na Espanha (...) Quem fizer isso (o boicote) estará atirando pedras no próprio telhado."