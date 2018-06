Catalunha realiza plebiscito sobre independência A Catalunha, região no nordeste da Espanha, deu início nesta manhã a uma votação informal sobre a independência, medida que o governo central do país considerou ilegal. No plebiscito, os eleitores catalães serão questionados se a região deve ser um Estado e, se sim, se deve ser independente. Os resultados só devem começar a ser divulgados na manhã da segunda-feira.