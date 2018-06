Catar anuncia envio de US$ 5 bilhões ao Cairo O governo do Catar anunciou ontem um empréstimo de US$ 4 bilhões ao Egito. O xeque catariano, Hamad bin Khalifa al-Thani, disse ainda que o país enviará mais US$ 1 bilhão ao Cairo a título de doação. A medida é um esforço do Catar para defender a libra egípcia da ação de especuladores e amenizar a crise econômica, que ameaça desestabilizar ainda mais o governo do presidente Mohamed Morsi.