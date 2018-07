Catar aumenta poder da realeza sobre Al-Jazira

Nos primeiros meses da primavera árabe, com multidões nas ruas de Túnis, Cairo e Benghazi, a rede de TV do Catar Al-Jazira foi uma das protagonistas dos protestos. Oito meses depois, a monarquia catariana trocou o comando da rede. O jornalista palestino Wadah Khanfar foi substituído, em setembro, por um membro da família real, o que levantou dúvidas sobre a independência do canal.

Há oito anos como editor-chefe da rede, Khanfar transformou a Al-Jazira no canal de notícias mais visto no mundo árabe e fez inimigos dentro e fora do Oriente Médio. Ele foi substituído no fim de setembro por Ahmed bin Jassim al-Thani, executivo da Qatargas (a estatal do gás) e membro da família real. Acima dele, está outro herdeiro da realeza, Hamad bin Thamer al-Thani, dono do canal.

"A Al-Jazira entende o sentimento de quem vive na região", diz o analista Shadi Hamid, da filial de Doha do Brookings Institution. "Mas é cedo para dizer se essa troca terá implicações na cobertura."

A saída de Khanfar, no entanto, foi anunciada após um telegrama diplomático americano, divulgado pelo WikiLeaks em dezembro do ano passado, mostrar que, segundo o Departamento de Estado americano, o governo catariano barganhava com a TV uma cobertura favorável a suas pretensões de política externa.

Ainda de acordo com o site, as relações entre Catar e Arábia Saudita melhoraram depois que as críticas à monarquia saudita diminuíram. "A habilidade da Al-Jazira em influenciar a opinião pública árabe é uma fonte substancial de influência para o Catar", diz o embaixador americano em Doha, Joseph LeBaron. "Ela pode ser usada como ferramenta para melhorar relações."

Para analistas, a pouca importância dada pela TV à revolta no Bahrein - em comparação com a cobertura dos protestos no Egito e na Líbia, países com os quais o Catar tinha relações mais frias, é um exemplo disso. "A Al-Jazira colocou uma transmissão 24 horas na Praça Tahrir, no auge dos protestos no Cairo", diz Hamid. "Isso fez muita diferença e influenciou os telespectadores árabes."

Antes da queda do presidente do Egito, Hosni Mubarak, o regime egípcio fechou os escritórios da TV no Cairo e confiscou seu equipamento. No início dos protestos na Líbia, Muamar Kadafi foi a público pedir que os líbios não acreditassem em "canais de TV pertencentes a cães vadios", em referência ao clã Al-Thani. O Catar, ao lado dos Emirados Árabes, participou da ação militar da Otan contra o coronel, autorizada pela ONU.

Antes mesmo de sua saída da Al-Jazira, Khanfar era tido como um personagem controverso na política regional. Seus críticos o acusavam de simpatizar com partidos religiosos - seu irmão é ativista do Hamas. Publicamente, ele defendeu a importância de atores como a Irmandade Muçulmana nos protestos no Egito,

Ao mesmo tempo, ele foi acusado de ser "um agente da CIA" por partidários do regime sírio, após ele ter se reunido com diplomatas americanos no Catar. O jornalista também já foi acusado de ceder a pressões dos EUA para mudar o tom da cobertura da guerra no Iraque. "Essas reuniões têm de ser contextualizadas", disse Khanfar ao jornal britânico The Guardian. "Eu me reúno com presidentes de vários lugares. Se a crítica é justa, aceito. Se é política, não levo em consideração."

Em carta de despedida à equipe, Khanfar disse ter decidido seguir em frente e que já tinha informado a seus superiores o desejo de deixar a rede há algum tempo. "Quando fui nomeado, eu e o diretor-geral estabelecemos a meta de transformar a Al-Jazira em um líder de mídia global. Chegamos à conclusão de que essa meta foi alcançada." O jornalista prometeu lançar em breve um projeto similar ao que desempenhou na rede.