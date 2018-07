'Cavalheiro templário' nega ligação com norueguês

Breivik disse em seu manifesto de 1.500 páginas que teve como mestre um britânico conhecido como "Ricardo (Coração de Leão)". O líder do grupo Liga da Defesa Inglesa, de ultradireita, disse à AP que "Ricardo" é Paul Ray, autor do blog "Lionheart" (Coração de Leão).

Mas Ray, que rompeu com a Liga anos atrás, negou ter qualquer ligação com Breivik. Em entrevista por telefone de sua casa em Malta, Ray disse que ele não participou da reunião de 2002 em Londres na qual Breivik afirma que nasceu o Cavalheiros Templários da Europa, do qual ele e "Ricardo" são fundadores.

Por outro lado, Ray, de 35 anos, diz que compartilha as ideias de Breivik e tem várias semelhanças com o "mentor" citado no manifesto do norueguês.

Mas Ray nega conhecer Breivik e afirmou que o grupo não tem estrutura formal. Ele se recusou a divulgar o nome dos membros do grupo ou a indicar quantas pessoas fazem parte dele. "É uma ideia", disse Ray. "Não é como uma grande organização. É uma crença".

Por outro lado, ele negou aprovar os métodos de Breivik, que inclui o assassinato de inocentes para atrair atenção para a filosofia. "Eu quero expressar minha profunda compaixão ao povo da Noruega e às famílias dos que perderam seus filhos", afirmou Ray. "Foi um crime horrível, que vai além da compreensão humana". As informações são da Associated Press.