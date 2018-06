CCI condena rebelde por massacre no Congo A Corte Criminal Internacional (CCI) condenou o líder rebelde do Congo, Germain Katanga, pelos crimes de guerra, assassinatos e ataque à província de Ituri, no leste do país. O caso ocorreu em 2003 e mais de 200 pessoas foram mortas. A CCI, no entanto, absolveu o réu das acusações de estupro, escravidão sexual e de usar crianças como soldados.