CDC: especialistas têm como conter surto de ebola O vírus do ebola tem "o controle" (da situação) do atual surto da doença que matou mais de 1.400 pessoas no oeste da África, afirmou nesta terça-feira o doutor Tom Frieden, diretor do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Frieden afirmou, porém, que os especialistas têm as ferramentas para interromper o surto.