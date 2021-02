Órgão americano recomenda que escolas nos EUA reabram com protocolos de saúde rígidos

WASHINGTON - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) divulgou nesta sexta-feira, 12, uma nova orientação para a reabertura das escolas americanas, recomendando o uso de máscara e distanciamento social como principais estratégias para trazer as crianças de volta à sala de aula.

As diretrizes, que também enfatizam a necessidade de limpeza das instalações, higiene pessoal e rastreamento de contato, pretendem dar aos colégios um roteiro para trazer os 55 milhões de alunos de escolas públicas do país de volta às escolas sem desencadear surtos de covid-19.

Leia Também Variante brasileira de coronavírus preocupa EUA e restrição de viagens não cai tão cedo, diz Fauci

“Acreditamos que com as estratégias que apresentamos, não haverá transmissão limitada nas escolas se as diretrizes forem seguidas", disse a diretora do CDC, Rochelle Walensky, à agência de notícias Reuters, observando que o CDC não estava exigindo que as escolas reabrissem.

“Quero ser clara: com o lançamento dessa estratégia operacional, o CDC não está obrigando a reabertura das escolas”, explicou Walensky. “Essas recomendações simplesmente fornecem às escolas um roteiro há muito necessário para fazer isso com segurança em diferentes níveis de doença na comunidade”.

Segundo a CNN, vacinas e testes não estão entre as estratégias "principais" que a agência apresenta. A pasta também disse que a reabertura de escolas não deveria ser condicionada ao acesso dos professores às vacinas da covid-19, mas recomenda altamente a prioridade de vacinação para professores e funcionários das escolas.

A reabertura dos colégios tem sido foco de disputas trabalhistas entre sindicatos de professores e seus distritos na maioria das cidades nos Estados Unidos. Em Chicago, esta semana, após meses de negociações que incluíam ameaças de fechamento geral e greve, o sindicato dos professores e o distrito chegaram a um acordo sobre um plano de segurança.

Em 20 de janeiro de 2021, o presidente Joe Biden prometeu reabrir a maioria das escolas em 100 dias de posse. No último domingo, 7, ele disse que problemas decorrentes do fechamento contínuo de escolas, incluindo problemas de saúde mental nas crianças e o êxodo dos pais da força de trabalho, se tornaram uma emergência nacional.

Apenas 44% dos distritos escolares dos EUA estavam oferecendo aulas presenciais em dezembro e 31% estavam operando totalmente de forma remota, de acordo com o Centro de Reinvenção da Educação Pública, que pesquisou 477 dos quase 13 mil distritos escolares.

Outras escolas empregaram o modelo híbrido de aprendizagem, em que os alunos participam de alguns dias letivos pessoalmente e alguns virtualmente.

A estratégia de ação em fases do CDC pretende ser flexível, dependendo do nível de transmissão da covid-19 em uma comunidade escolar. Em áreas onde a taxa de teste positivo de covid-19 é inferior a 5% e há menos de nove novos casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, as escolas podem reabrir totalmente e relaxar com as medidas de distanciamento social, desde que as máscaras sejam usadas, disse Walensky.

Nas áreas de alta transmissão, a agência está pedindo 1,83 m de separação em salas de aula e testes semanais de alunos, professores e funcionários. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, alunos, famílias, professores, funcionários da escola e todos os membros da comunidade precisam tomar medidas para se proteger e proteger outras pessoas onde vivem, trabalham, aprendem e se divertem.

Estudos recentes mostraram que a aprendizagem presencial não foi associada ao aumento da transmissão na comunidade, especialmente nas escolas primárias, observou o CDC. Uma pesquisa do centro indica que os casos de covid-19 em escolas tendem a se originar da comunidade externa. /Com agências