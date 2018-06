Cédulas falsas são achadas na Bulgária antes de eleição

A gráfica é a mesma que imprimiu as cédulas originais, a pedido do governo, que as recebeu em 8 de maio. O país, de 7,3 milhões de habitantes, encara com apatia a atual eleição e estimativas indicam que o comparecimento deve ser inferior a 50%.

A Bulgária tem sido liderada por um governo provisório desde fevereiro, quando Boiko Borisov renunciou, em meio a protestos contra a pobreza, as altas contas de água e luz e escândalos de corrupção. Mesmo assim seu partido, o Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária, aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. A vantagem sobre os Socialistas, porém, é pequena.

Uma sondagem do instituto Afis mostra o partido de Borisov com 31,6% das intenções de voto, contra 28,3% dos Socialistas. Outros cinco partidos devem conseguir representação no Parlamento, que tem 240 assentos. As informações são da Associated Press.