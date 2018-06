Celebração de Ano Novo mata 2 e fere 600 nas Filipinas

Cerca de 50 hospitais em todo o país relataram 599 casos de ferimento entre 21 de dezembro e 1º de janeiro, um aumento de 43% frente ao mesmo período do ano passado, segundo Eric Tayag, do Departamento de Saúde.

Na província de Cagayan, uma queima de fogos de artifício matou um jovem de 19 anos. No sul de Ilocos, também no norte das Filipinas, uma criança foi morta por um tiro que atravessou o telhado da casa. Outro garoto luta pela vida no norte de Ilocos, após ter sido atingido na testa por uma bala que ainda está alojada em sua cabeça.

Os incidentes ocorrem depois que vários desastres naturais afetaram o país, incluindo o tufão Haiyan em 8 de novembro, localmente conhecido como Yolanda, que deixou mais de 6.100 mortos e quase 1.800 desaparecidos. Fonte: Associated Press.