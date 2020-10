Celebração no Muro das Lamentações tem oração pela saúde de Trump

JERUSALÉM - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi lembrado durante a tradicional "bênção aos sacerdotes", celebrada no Muro das Lamentações, em Israel. Durante a celebração, realizada nesta segunda-feira, 5, o rabino Shmuel Rabinowitz conduziu uma oração especial pela saúde de Trump.

"Que Deus mande cura completa ao presidente americano", disse Rabinowitz.

Este ano, devido ao reconfinamento pela pandemia do novo coronavírus, apenas os moradores da Cidade Velha de Jerusalém e figuras proeminentes, como os dois rabinos-chefes de Israel, puderam participar da cerimônia, que costuma concentrar dezenas de milhares de pessoas na esplanada do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado de oração do Judaísmo.

Entre os convidados da cerimônia estava o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, de origem judaica.

A bênção é recitada por membros da casta Kohanim (sacerdotes hebreus), que são, segundo a tradição, descendentes dos sacerdotes que oficiavam no Templo de Jerusalém.

O Muro das Lamentações está localizado na parte palestina da Cidade Velha de Jerusalém, ocupada e anexada por Israel, e abaixo da Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã./ AFP