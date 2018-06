Célula extremista britânica é condenada à prisão perpétua em Londres

LONDRES - Os integrantes de uma célula extremista islâmica britânica que se autodenominava "Os Três Mosqueteiros" foram condenados nesta quinta-feira, 3, à prisão perpétua por planejarem atentados contra policiais e militares.

Um tribunal de Londres condenou Naweed Ali, de 29 anos, Khobaib Hussain, de 25, e Mohibur Rahman, de 33, a passar ao menos 20 anos na prisão, com possibilidade de extensão da pena indefinidamente.

O grupo, da região de West Midlands (centro), foi preso em agosto quando as autoridades encontraram uma bomba de fabricação caseira e um cutelo no veículo de um deles.

Os investigadores acreditam que o grupo planejava um atentado parecido com aquele que custou a vida do soldado Lee Rigby, morto a facadas em plena luz do dia nas ruas de Londres em 2013. /AFP