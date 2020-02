Celular encontrado em banco de areia é chave para resgate de idoso perdido em rio na Flórida

NAPLES, ESTADOS UNIDOS - Um celular encalhado em um banco de areia foi utilizado pela polícia para localizar um idoso que desapareceu durante um passeio de caiaque no Parque Nacional dos Everglades, na Flórida. Mark Miele, de 67 anos, foi resgatado com vida no último domingo, 2, por policiais do gabinete do xerife de Collier County.

Miele embarcou sozinho para uma viagem de caiaque no dia 22 de janeiro e deveria ter voltado no dia 29, mas não havia sido mais visto até o último domingo.

A chave para o resgate veio de um acontecimento inusitado. A bolsa do idoso, com sua carteira e seu celular, desceu o rio e encalhou em um banco de areia do Rio Lopez. Os pertences foram encontrados por guardas do parque, que levaram até a polícia local para pedir auxílio nas investigações.

Os agentes da polícia conseguiram acessar os dados do celular, mapeando as localizações mais recentes do aparelho e direcionando as operações de resgate.

Um vídeo postado na conta do Facebook departamento de polícia de Collier County mostra o momento que a tripulação de um helicóptero localiza Miele (veja abaixo). O idoso estava flutuando, seguindo a corrente do rio, com ajuda de um colete salva-vidas.

Miele recebeu atendimento médico nessa segunda, 3, em um hospital de Naples. A polícia não divulgou se houve um acidente ou alguma outra circunstância motivou o desaparecimento. /AP