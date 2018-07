Celulares são cortados para evitar explosões O Paquistão está suspendendo serviços de telefonia móvel nas maiores cidades do país para evitar a violência sectária nas celebrações do Muharram - considerado pelos muçulmanos xiitas o mês mais sagrado após o Ramadã. Segundo o Ministério do Interior, mais de 90% das bombas usadas em atentados são acionadas por celulares. Motoqueiros foram proibidos de transportar passageiros para evitar que terroristas cheguem a locais de ataques. Na quinta-feira, um suicida matou 23 pessoas em uma procissão xiita.