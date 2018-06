Cenário: contexto torna  tiro no pé denúncia de espionagem na Argentina

A relação com nome, RG, nacionalidade e data de nascimento das figuras públicas foi considerada por ex-espiões de aspecto verossímil e será investigada. O momento da divulgação, entretanto, fez com que as autoras e a própria denúncia ficassem entre a indiferença e o ridículo. Após receber a acusação na terça-feira, o juiz federal Sebastián Casanello salientou o óbvio: que o êxito de uma investigação sobre espionagem depende do segredo nas primeiras horas. “É como ir espionar alguém e tocar a campainha. Quem anuncia que pretende dar uma batida é tonto ou tem dupla intenção”, disse, referindo-se ao possível interesse eleitoral das deputadas. Bullrich defendeu-se dizendo não esperar que a lista fosse conhecida antes da eleição. O maior sinal de que o ato foi um “tiro no pé”, mesmo que a espionagem ilegal seja comprovada, foi a reação interna. O jornal La Nación, crítico ao kirchnerismo, apurou que a equipe de Macri considerou “desnecessária” a denúncia e temia prejuízo eleitoral.

Em 2009, Macri foi acusado de manter uma rede semelhante. Em 2014, o mesmo juiz Casanello afirmou que não havia provas contra ele, mas, em julho a Justiça manteve a investigação. Acusar sem provas agora só lembraria o eleitor do caso antigo.