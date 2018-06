CENÁRIO: Em Defesa, republicanos e democratas agem igual

Democratas liberais, ou conservadores republicanos – diferentes em tudo. Quase tudo. Diante do gigante orçamento destinado à Defesa, os pré-candidatos dos dois partidos agem igual: evitam o tema, reservado aos debates da segunda etapa do processo eleitoral, a campanha pelo voto popular.

É um dinheiro colossal: a despesa militar dos EUA prevista para 2016 chega a US$ 585 bilhões – 14,3% dos gastos federais. Ainda assim, o número é uma distorção da contabilidade, que não considera investimentos de longo prazo nem gastos com equipamentos ainda não operacionais. O orçamento correto da pasta, segundo analistas americanos ouvidos pelo Estado, passaria de US$ 1,2 trilhão.

A China, segunda colocada em gastos, divulga sua previsão nos próximos dias. Deve ficar em cerca de US$ 100 bilhões. A Rússia, terceira, empenhada em resgatar a condição de super potência perdida com o fim da extinta União Soviética, não vai passar dos US$ 90 bilhões.

O próximo ocupante do Salão Oval da Casa Branca terá de conviver com situações difíceis de explicar para o exigente contribuinte comum americano como o custo superior a US$ 1 bilhão cada do futurista navio ‘invisível’ de ataque com mísseis da classe Zumwalt, ou os US$ 400 bilhões aplicados até agora no frustrante projeto do caça F-35 Lightning – que, no final, pode sair por US$ 1 trilhão.