Cenário: Imunização prioritária de presos desafia políticos

Primeiro veio o protesto em um artigo de jornal de Denver, argumentando que o plano de vacinação contra o coronavírus do Colorado traria alívio para um homem que matou quatro pessoas antes de proteger o pai do autor, de 78 anos de idade.

Então veio a reação nas redes sociais. A acusação de que líderes estaduais estavam mimando condenados como Nathan Dunlap, que está detido pelo resto da vida na Penitenciária do Estado do Colorado por assassinatos cometidos em 1993 em um restaurante Chuck E. Cheese, pegou fogo em grupos pró-Trump no Facebook com títulos como "TODOS A BORDO DO TREM TRUMP. " Em poucos dias, a pessoa por trás do ataque, um promotor distrital republicano, estava apresentando seu caso na Fox News, rotulando o plano de vacinação do estado de "louco".

O plano, que colocava encarcerados na fila da imunização contra o coronavírus à frente dos idosos e portadores de doenças crônicas, havia sido divulgado pela secretaria estadual de saúde. Foi o produto de meses de deliberação de membros do grupo de assessoria médica do Estado - médicos, funcionários da saúde pública e especialistas em bioética. Mas sua estrutura, quando sujeita à maquinaria da indignação online, rapidamente se desfez.

Questionado por um repórter da Fox News sobre a priorização e as críticas desencadeadas pelo artigo, o governador do Colorado, Jared Polis, um democrata, disse em uma coletiva de imprensa em dezembro que "não havia como" a oferta limitada "ir para os presos antes de ir para as pessoas que não cometeram nenhum crime." Ele soltou uma risada curta ao pronunciar a palavra "presos".

Como prometido, uma versão revisada do plano do Estado, divulgada uma semana depois sem a contribuição do painel consultivo, não colocou os presos em nenhuma fase específica. De forma semelhante, rebaixou as pessoas que viviam em abrigos para desabrigados e outros ambientes congregados, ao mesmo tempo que garantiu o acesso aos trabalhadores da linha de frente e adultos com 70 anos ou mais como parte do grupo prioritário de trabalhadores da saúde, residentes e funcionários de instituições de cuidados de longa duração.

A mudança no Colorado oferece um sinal precoce de que as prisões e cadeias, que possuem uma parcela desproporcional de pessoas não-brancas e relataram alguns dos surtos de coronavírus mais virulentos, estão criando dilemas assustadores para os líderes estaduais que distribuem porções finitas da vacina. O episódio ilustra como um sistema de preferências voltado para deter o vírus onde ele é mais destrutivo pode colidir com outros valores em uma nação que encarcerou mais pessoas do que qualquer outra.

De forma mais ampla, a composição do segundo nível está expondo prioridades nitidamente diferentes em todo o país, com alguns governadores contrariando o conselho de especialistas para se concentrar em trabalhadores vulneráveis ​​e ambientes de vida de alto risco e, em vez disso, enviar vacinas para os idosos.

Especialistas que aconselham Polis disseram que não tinham certeza do motivo pelo qual ele descartou suas recomendações de priorizar ambientes de convivência - ele não expôs seu pensamento -, mas disseram que estavam preocupados porque ele parecia ceder às críticas de adversários políticos.

O porta-voz de Polis, Conor Cahill, recusou-se a disponibilizar o governador para uma entrevista, mas emitiu um comunicado defendendo o plano do Estado, enfatizando a "obrigação moral" de priorizar os idosos com maior risco de morrer pelo vírus e "heróis da saúde na linha de frente" cuidando dos doentes.

"O status de presidiário não fará diferença em termos de tempo de recebimento da vacina", disse Cahill. “Alguém que se enquadra em uma categoria de prioridade inicial da vacina e está sob custódia receberá a vacina ao mesmo tempo que alguém na mesma categoria que está fora de nossas instalações correcionais”.

Cerca de uma dúzia de Estados adotam uma abordagem semelhante, de acordo com uma revisão dos planos preliminares pela Prison Policy Initiative, um think tank de Massachusetts. Vários estados, incluindo Nova Jersey e Washington, já começaram a vacinar presidiários. E outros sete - Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Novo México e Pensilvânia - colocaram pessoas encarceradas atrás de profissionais de saúde e residentes e funcionários de instituições de longa permanência, de acordo com o think tank.

Planos em cerca de metade dos Estados sugerem que os presos terão acesso em algum ponto antes da população em geral. Mas os detalhes são preliminares e sujeitos a ventos políticos.

"É uma população muito estigmatizada e há pessoas que dizem: 'Eles estão na prisão, devem ter feito algo terrível e não merecem um lugar na linha'", disse Matthew Wynia, diretor do Centro para Bioética e Humanidades da Universidade do Colorado e membro do grupo de consultoria médica do Estado. Mas ver as prioridades em termos de quem merece ser vacinado, disse ele, "pode ​​acabar prolongando a pandemia e matando mais pessoas".

Qualquer pessoa que fizer um "argumento moralista", disse Wynia, deve se concentrar mais na matemática - 14 dos 15 maiores surtos do Colorado ocorreram em prisões, cadeias ou dormitórios universitários. Nacionalmente, mais de 40 dos 50 maiores surtos agrupados ocorreram em cadeias e prisões, de acordo com um "pedido de ação urgente" publicado no jornal médico Lancet em outubro. Os presos vivem em condições de superlotação e têm altas taxas de hipertensão, doenças cardíacas e outras condições associadas ao sério risco de covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Eles são desproporcionalmente negros e hispânicos, parte de comunidades mais atingidas pela pandemia.

Mais de 7 mil pessoas sob os cuidados do Departamento de Correções do Colorado testaram positivo para o vírus, e o Estado diz que 14 morreram. Anuj Mehta, pneumologista de Denver que presidiu o grupo consultivo que trata da priorização de vacinas, disse pensar que Polis estava operando com o princípio de "tentar salvar o máximo de vidas", embora discorde da abordagem do governador. A propagação viral dificilmente permanece dentro dos muros da prisão, observou ele, principalmente porque os agentes penitenciários voltam para suas famílias, muitas vezes em comunidades minoritárias e de baixa renda.

Por essas razões, especialistas em imunização acionados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para desenvolver recomendações federais para orientar o planejamento estadual destacaram as necessidades das populações encarceradas e das pessoas que vivem em abrigos para sem-teto. A orientação aprovada recentemente pelo Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC coloca os agentes penitenciários no que é conhecido como Fase 1b, junto com outros funcionários da linha de frente e pessoas com 75 anos ou mais, recomendando aos Estados imunizar presos ao mesmo tempo ou, dependendo do fornecimento da vacina, na próxima fase. O plano do Colorado essencialmente os retira desse nível.

"Todos esses grupos, em várias instalações, são muito vulneráveis", disse Sharon Frey, membro do comitê e diretor clínico do Centro de Desenvolvimento de Vacinas da Universidade de St. Louis.

O ponto foi trazido à tona em um testemunho público, quando Joseph Bick, diretor de serviços de saúde do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, disse ao grupo consultivo do CDC que, "As prisões são essencialmente instalações de cuidados de longo prazo com grades." A Califórnia, onde mais de 40 mil presidiários foram infectados e cerca de 130 morreram, já começou a vacinar alguns presidiários de alto risco. As autoridades ainda não decidiram como priorizar a população carcerária mais ampla, disse Ali Bay, porta-voz do departamento de saúde do Estado.

Vários Estados colocam os funcionários das prisões e cadeias à frente dos presos. Questionado sobre a justificativa para essa abordagem, Gavin Lesnick, porta-voz do Departamento de Saúde de Arkansas, disse que a equipe "vai e vem das instalações para a comunidade e pode ter um risco maior". Shannon Litz, porta-voz do departamento de saúde estadual em Nevada, disse que o Estado considerou "chance de exposição ao covid-19 e a orientação fornecida por parceiros federais".

Peter Wagner, diretor executivo da Prison Policy Initiative, disse que é difícil detectar tendências entre os Estados que colocam os presos perto da linha de frente. Connecticut, disse Wagner, é um "grande reformador", mas alguns outros Estados que buscam uma reforma significativa da justiça criminal não se comprometeram publicamente com a vacinação precoce dos presos.

Em Massachusetts, a prioridade dada às pessoas encarceradas decorre do foco mais amplo em ambientes congregados, disse Paul Biddinger, diretor médico de preparação para emergências no Mass General Brigham e presidente do grupo de aconselhamento de vacinas do Estado.

"Os ambientes de congregação são locais de congregação, e eles são de alta densidade e estão em risco, sejam hospitais de longa permanência ou prisões", disse outro membro do comitê, a senadora Cindy Friedman, do estado de Massachusetts, democrata. O fato de os presos precisarem urgentemente de vacinação, disse ela, mostra as falhas da justiça criminal na América, revelando "a extensão do colapso e as lacunas e o acesso precário aos cuidados de saúde comportamental".

Mas a pandemia colocou os votos de reforma à prova.

Em comentários no ano passado, antes que o coronavírus começasse a se espalhar fora de controle, Polis disse que gostaria "de ver o Colorado liderar a nação na reforma da justiça criminal". Ele emitiu uma ordem executiva em março permitindo que o Departamento de Correções reduzisse a população carcerária do estado, mas a regra expirou em maio, e ele enfrenta um litígio da American Civil Liberties Union do Colorado acusando ele e seu diretor penitenciário de não protegerem presos vulneráveis .

Mark Silverstein, diretor jurídico da filial estadual da ACLU, disse que inicialmente pensou que Polis havia cometido um erro e desviou o plano de seu próprio departamento de saúde quando, respondendo a uma pergunta em uma entrevista em espanhol, ele disse: "Pessoas livres devem recebê-lo antes de pessoas encarceradas"

Na semana seguinte, o governador reiterou sua posição em termos ainda mais fortes, "aparentemente em resposta", observou Silverstein, à posição assumida pelo procurador distrital republicano, George Brauchler.

Brauchler disse que o governador democrata rebaixou os presos ainda mais drasticamente do que Brauchler sugeriu em seu artigo no Denver Post. Mesmo estando indignado com o fato de seu pai idoso poder ser colocado na fila após os presos, Brauchler, 51, disse que acha que as pessoas trancadas atrás das grades deveriam ter acesso antes dele.

"Tenho outras opções e eles não", disse ele.