CENÁRIO: Keiko Fujimori manobra para finalmente chegar ao poder Pedro Pablo Kuczynski não é a primeira figura proeminente vítima do caso Odebrecht. Um dos seus predecessores, Ollanta Humala, também envolvido, está preso. E Alejandro Toledo já foi indiciado por um juiz no Peru (ele vive nos EUA). No início do mês o vice-presidente do Equador, Jorge Glas, foi condenado a 8 anos de prisão por corrupção. No Brasil, é difícil encontrar um político conhecido que não esteja envolvido no escândalo da Odebrecht.