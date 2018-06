Cenário: na Venezuela, a vida vale pouco e morrer sai caro “Meu irmão era um homem decente”, disse com tristeza Julio Andrade, enquanto esperava no necrotério de Caracas a chegada do corpo do irmão mais velho. O cadáver de Rubén Dario, de 55 anos, fora encontrado dois dias antes numa rodovia perto da cidade. Havia sido sequestrado e morto. O sofrimento da família, porém, não acabava ali. “Além da dor desta situação terrível, temos de enfrentar o preço do funeral”, queixou-se Andrade.