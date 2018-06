Cenário: Nível de adesão testará coesão de aliança opositora

Ao longo deste ano, a coalizão opositora venezuelana Mesa de Unidade Democrática (MUD) convocou diversos protestos para pressionar o governo do presidente Nicolás Maduro a acelerar o processo de referendo revogatório do seu mandato. A maioria foi insuficiente para criar um grau elevado de pressão popular sobre o governo. Desta vez, a MUD promete que será diferente. O motivo: o chamado foi feito, de maneira inédita, por toda a coalizão.

Criada em 2010 para a eleição parlamentar, ainda no governo de Hugo Chávez, a coalizão raramente foi de fato uma unidade. Por reunir diversos partidos e líderes – com agendas e projetos de poder distintos –, a MUD tem dificuldade em mostrar coesão. Os protestos de 2014, por exemplo, que terminaram com mais de 40 mortes, foram convocados por Leopoldo López, Maria Corina Machado e Antonio Ledezma, mas à revelia de Henrique Capriles, candidato presidencial derrotado por Maduro.

Em meio a uma profunda crise econômica, com oito em cada dez produtos da cesta básica ausentes das prateleiras e com 80% dos venezuelanos insatisfeitos com Maduro, a MUD ainda não conseguiu traduzir essa insatisfação para a rua.

Do lado chavista, com a gestão da economia cada vez mais conturbada – o preço do petróleo continua baixo, o nível das reservas cambiais caiu pela metade na comparação com fevereiro e o comando da equipe econômica foi trocado pela segunda vez este ano –, a aposta é na retórica do medo e da intimidação.

Maduro já avisou que a marcha não está autorizada e pretende prender quem torná-la violenta. Jornalistas estrangeiros foram barrados de entrar na Venezuela nos últimos dias. Alguns membros da oposição, especialmente do partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, foram presos. A bola, no entanto, está nos pés da oposição.