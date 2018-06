Cenário: O problema do Islã com a blasfêmia

As zombarias a Maomé, reais ou percebidas como tais, foram a causa de quase todas controvérsias a respeito da blasfêmia. Há algo curioso a esse respeito, porque o profeta Maomé não é a única figura sagrada do Islã. O Alcorão venera outros profetas - como Abraão, Moisés e Jesus - e até pede aos muçulmanos que "não façam distinção" entre esses mensageiros de Deus. Jornais satíricos como o Charlie Hebdo publicaram charges ridicularizando Deus (em contextos judaicos, cristãos e muçulmanos), mas foram atacados com violência somente quando ironizavam o profeta.

Enquanto Deus e os outros profetas são também sagrados para o judaísmo e o cristianismo, Maomé é sagrado somente para os muçulmanos. A única justificativa por essa sensibilidade em relação a Maomé parece ser o nacionalismo religioso, com foco na comunidade terrena - e não a fé genuína, que deveria estar concentrada no divino.

Esse nacionalismo religioso é norteado pela lei religiosa - a sharia - que inclui cláusulas sobre a punição da blasfêmia como pecado mortal. Os estudiosos muçulmanos poderiam começar admitindo que, enquanto as raízes da sharia se encontram no divino, a maioria esmagadora de suas injunções foi formulada pelos homens, refletindo em parte valores e necessidades dos séculos 7 ao 12 - quando nenhuma parte do mundo era liberal e outras religiões, como o cristianismo, também consideravam a blasfêmia um crime punido pela pena capital.

Segundo a lei islâmica, a única fonte aceita por todos os muçulmanos é o Alcorão, que não decreta punição terrena para a blasfêmia ou apostasia (renúncia da fé). Tampouco impõe o apedrejamento, a infibulação feminina ou a proibição da arte. As punições surgiram quando impérios muçulmanos precisaram encontrar uma justificativa religiosa para eliminar oponentes políticos. Um dos primeiros "blasfemadores" no Islã foi o estudioso Ghaylan al-Dimashqi, executado no século 8 pelo califado Omíada. Sua "heresia" foi afirmar que os governantes não tinham direito de considerar seu poder "um dom de Deus" e deveriam ter consciência de sua responsabilidade com o povo.

Antes da expansão árabe com base em motivos políticos e do endurecimento da sharia, o Alcorão ensinava aos muçulmanos, cuja fé costumava ser objeto de zombaria por parte dos pagãos: "Deus disse no Livro que quando vocês ouvirem suas revelações lançadas no descrédito e objeto de zombaria, não deverão sentar-se com eles, enquanto não mudarem de conversa; porque seguramente vocês seriam como eles." Essa é a resposta que o Alcorão sugere à zombaria. Não a violência, nem mesmo a censura.

Os sábios líderes religiosos muçulmanos beneficiariam o Islã se reiterassem uma postura não violenta e não repressiva diante dos insultos. Este ensinamento também ajudaria seus correligionários mais intolerantes a compreender que a raiva não passa de um sinal de imaturidade. O poder de qualquer credo religioso não vem da coerção dos críticos e dos dissidentes, mas da integridade moral e do vigor intelectual dos seus adeptos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

*Mustafá Akyol é o autor de 'Islam Without Extremes: a muslim case for liberty'