Cenário: Poder russo sobre rebeldes é a chave

A proposta de cessar-fogo surge no momento em que Rússia e Ucrânia travam uma terceira "guerra do gás". Na segunda-feira, a Rússia interrompeu o fluxo para a Ucrânia alegando bilhões em dívidas não pagas. Vale lembrar o que escreveu o jornalista Fred Weir: "Moscou sempre venceu suas batalhas do gás com a Ucrânia em boa parte porque Kiev é dependente da estatal russa Gazprom em cerca de três quartos do gás que movimenta as indústrias pesadas notoriamente ineficientes do país e aquece seus lares no inverno. Apesar do respaldo financeiro e do apoio moral da Europa e dos EUA, a Ucrânia não tem uma solução que a libertaria da dependência do gás russo tão cedo". / CELSO PACIORNIK