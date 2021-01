Cenário: Um julgamento de impeachment em meio a uma pandemia e uma transição

Nicholas Fandos e Catie Edmondson / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Dias depois que a Câmara dos Deputados americana acusou o presidente Donald Trump por incitar uma violenta insurreição no Capitólio, democratas e republicanos no Senado estavam desenvolvendo planos sobre como julgar o presidente que está deixando o cargo ao mesmo tempo em que começavam a considerar a agenda do próximo.

Os democratas, prestes a assumir o poder unificado em Washington na próxima semana pela primeira vez em uma década, trabalharam com os líderes republicanos para tentar encontrar uma proposta que permitisse ao Senado dividir o tempo entre o julgamento de impeachment de Trump, a nomeação dos indicados para o gabinete de Joe Biden e seu plano de recuperação econômica de US$ 1,9 trilhão para lidar com o coronavírus.

Leia Também Trump sairá de Washington horas antes da posse de Biden; Pence fala com Kamala

“Está longe do ideal, sem dúvida”, disse o senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut. Mas, disse ele, “uma via dupla é perfeitamente viável se houver vontade de que aconteça”. Ele disse que um julgamento seria simples. “A evidência está nas próprias palavras de Trump, gravadas em vídeo”, disse Blumenthal. “É uma questão de saber se os republicanos querem enfrentar a história.”

Com os republicanos fraturados depois que a tentativa do presidente de derrubar a eleição, muitos deles estavam tentando avaliar a dinâmica de uma votação para condenar Trump. Isso abriria a porta para desqualificá-lo de ocupar um cargo no futuro.

A maioria dos republicanos do Senado manteve-se em silêncio sobre suas posições. Mas a senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca e uma das principais críticas do presidente, sinalizou na quinta-feira que ela estava entre um pequeno grupo em seu partido que até agora está considerando condenar Trump. Em uma declaração contundente, ela chamou suas ações de "ilegais", dizendo que justificavam as consequências, e acrescentou que a Câmara agiu apropriadamente no impeachment contra ele.

Embora ela não tenha se comprometido a declarar o presidente culpado, dizendo que ouviria atentamente os argumentos de ambos os lados, ela sugeriu enfaticamente que estava inclinada a fazê-lo.

Mas não ficou claro se os 17 senadores republicanos cujos votos seriam necessários para condenar Trump pela maioria de dois terços exigida concordariam em considerá-lo culpado. O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, trabalhou febrilmente para levantar oposição a uma condenação, argumentando que isso apenas inflamaria ainda mais uma nação perigosamente dividida.

No Senado, os líderes enfrentavam um conjunto de questões sobre o julgamento, com pouca história para orientá-los. A Câmara nunca fez o impeachment de um presidente tão perto do fim de seu mandato, e nenhum ex-presidente jamais foi julgado no Senado.

Alguns republicanos, liderados pelo senador Tom Cotton, do Arkansas, apontaram esses precedentes para argumentar que a Câmara não tinha jurisdição para julgar Trump, mas muitos juristas pareceram discordar.

Demais assuntos são congelados

Os democratas enfrentam a difícil tarefa de tentar administrar um julgamento no momento em que Biden assume o cargo e reivindicam o controle da Câmara. Assim que a Câmara enviar formalmente seu artigo ao Senado, um julgamento deve começar quase imediatamente e como regras determinam que todos os outros assuntos parem imediatamente e permaneçam congelados até que um veredicto seja alcançado, não se sabe o que pode acontecer.

O senador Chuck Schumer, de Nova York, o líder democrata, tentou chegar a um acordo com McConnell sobre as regras do julgamento que poderia contornar essas restrições. O objetivo era dividir os dias do Senado para que a Câmara pudesse trabalhar na determinação dos membros do gabinete de Biden e considerando seu pacote de estímulo pela manhã e, em seguida, assumir o julgamento de impeachment à tarde.

“Tudo o que estamos falando está sendo inventado do nada”, disse o senador Christopher Murphy, democrata de Connecticut. “Nunca julgamos um presidente depois que ele deixou o cargo. Nunca houve uma insurreição contra o Capitólio. Nunca realizamos um julgamento enquanto confirmamos um gabinete. Tudo isso é a primeira vez.”

Ainda assim, os democratas acreditam que vão fazer isso funcionar. “Não vejo razão para não encontrarmos uma solução para nossas regras arcaicas”, disse a senadora 1145800, democrata de Minnesota.

Os nove gerentes de impeachment da Câmara, indicados pela presidente da Casa, Nancy Pelosi, para apresentar o caso no Senado, convocaram sua própria reunião de estratégia na quinta-feira. O caso em questão foi montado às pressas em apenas alguns dias, com seus fundamentos factuais retirados exclusivamente do registro público.

Os gerentes devem agora decidir se tentam expandir esse registro no julgamento, solicitando testemunhas e documentos para entender melhor o papel de Trump no desencadeamento do motim e sua resposta a ele. Notícias sugeriram que o presidente assistiu à violência na televisão enquanto legisladores presos no Capitólio pediam ajuda, e que ele hesitou em aprovar o envio de reforços.

Outros, no entanto, estavam defendendo a realização de um julgamento antecipado, assim como a votação da Câmara, para forçar os senadores republicanos a declarar abertamente o comportamento de Trump antes que a passagem do tempo diminuísse a indignação sobre o cerco ou sua decisão pública de puni-lo por isto.