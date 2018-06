Censo mostra Grã-Bretanha menos 'branca' e mais diversa

A Grã-Bretanha está se tornando cada vez menos "branca" e com uma população crescentemente diversa, com mais cidadãos nascidos no exterior, sobretudo na Índia, Polônia e Paquistão, de acordo com novos dados do censo britânico divulgados nesta terça-feira.

No total, o país já tem cerca de 7,5 milhões de residentes originários de outras nações - um aumento de 3 milhões nos últimos dez anos - e a taxa de britânicos caucasianos caiu para 80% do total de 56,1 milhões de habitantes da Inglaterra e do País de Gales.

De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, os resultados do Censo mostram um cenário "diverso" e "em mutação", com 13% dos residentes nascidos no exterior.

A capital britânica, Londres, tem a maior proporção de residentes nascidos fora do Reino Unido (37%) e de estrangeiros (24%). Menos da metade dos londrinos são britânicos caucasianos, 45% do total. Dez anos atrás, eles eram 58%.

O motivo principal apontado para justificar as mudanças é a imigração:

os muçulmanos já são 4,8% da população na Inglaterra e no País de Gales; a população britânica caucasiana sofreu uma redução de 400 mil nos últimos dez anos, caindo de 87% em 2001 para 80% em 2011; apenas 45% dos londrinos são britânicos caucasianos; em 2001, eles eram 58%; 4,8 milhões de pessoas têm um passaporte estrangeiro: 2,3 milhões da União Europeia e 2,4 milhões de fora do bloco; 2 milhões de lares com ao menos duas pessoas tinham parceiros ou viviam com indivíduos de diferentes grupos étnicos em 2011 Quanto à orientação religiosa, o número de cristãos caiu em 13 pontos percentuais, para 59% (cerca de 33,2 milhões de pessoas). Em 2001, eles eram 72% (37,23 milhões de pessoas).

A cifra relativa àqueles que se dizem sem religião aumentou em dez pontos percentuais, para 25% (14,1 milhões), com relação a 2001, quando eram 15% (7,7 milhões de pessoas).

O Censo aponta ainda que 4,8% da população da Inglaterra e do País de Gales se declara muçulmana. Os responsáveis pela pesquisa demográfica lembram que os números da Escócia são levantados separadamente e devem ser divulgados na próxima segunda-feira.

Questionário online

Guy Goodwin, um dos organizadores do Censo 2011, diz que a pesquisa mostra resultados que indicam uma "mudança considerável, mas de crescente diversidade".

"Os três exemplos que eu daria são os 7,5 milhões nascidos no exterior, sendo os dois principais países Índia e Polônia - a Polônia nem estava nos dez principais da última vez", observa Goodwin.

"Outros grupos que crescem dentro dessa diversidade em expansão são os negros, asiáticos e outros grupos caucasianos", acrescenta. "Tudo isso, é claro, está relacionado à imigração."

O Censo britânico é realizado a cada dez anos, durante um períono em que a população é questionada sobre emprego, saúde, educação e origens étnicas.

No ano passado, pela primeira vez as pessoas puderam preencher o questionário online. As respostas são usadas para o planejamento dos serviços públicos.