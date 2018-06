Censo revela 'perda' de 1,5 milhão de habitantes na Alemanha A Alemanha "perdeu" 1,5 milhão de habitantes, de acordo com números publicados ontem pelo departamento de estatísticas do governo. Dados de um novo censo mostram que o país não tem os 81,7 milhões de habitantes calculados, mas 80,2 milhões. A queda ocorreu em razão, principalmente, da saída de imigrantes que não comunicaram aos órgãos competentes que estavam deixando de viver no país. O censo anterior havia sido realizado em 1987 e as estatísticas eram aproximadas.