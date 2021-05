Centenas de corpos aparecem misteriosamente no Ganges após recordes de mortes por covid na Índia

SUJABAD, ÍNDIA - Duas semanas atrás, quando a alvorada rompeu sobre o Rio Ganges em uma comunidade à beira-mar, alguém notou vários corpos na parte rasa, o primeiro de centenas que seriam encontrados flutuando ou enterrados na areia quando as mortes por coronavírus bateram recordes na Índia.

Darsan Nishad, um homem de 35 anos que trabalha para um programa ambiental, fazia parte de uma equipe enviada para arrastar oito corpos para fora d'água naquele dia, em seguida, amarrá-los para transporte para serem examinados e posteriormente cremados, o último rito formal observado pela maioria da população hindu da Índia.

"Não tínhamos ideia de onde eles tinham vindo. Não tínhamos ideia se eles estavam contaminados", contou Nishad, apontando para uma curva do rio onde ele e a equipe realizaram a árdua tarefa.

Abalado com a experiência, Nishad baseou-se em sua fé no Ganges, que os hindus reverenciam como uma fonte sagrada de pureza e proteção.

"Esta água é sagrada para todos nós. Acreditamos que se você mergulhar nela pelo menos uma vez, estará protegido para o resto da vida", disse ele, a poucos metros de várias covas carbonizadas e fumegantes na areia, onde pedaços de madeira, bambu e tecido de cremações recentes balançavam na beira da água. "Ela é nossa deusa."

O mistério que cerca os corpos não foi resolvido, nem se sabe quantos foram infectados com o coronavírus. Mas muitos acreditam que as famílias recorreram a medidas extremas porque não podiam ter seus parentes cremados - o rito que custava cerca de US$ 70 no país disparou para US$ 400 desde o fim do mês passado, dizem os moradores, quando uma segunda onda do vírus atingiu a Índia como um raio.

Em Sujabad, uma comunidade de becos de terra e cabanas cobertas de lona que depende do Ganges para sua subsistência, muitas pessoas estão desempregadas. Barqueiros que antes carregavam peregrinos e turistas ao longo do rio ficaram presos em um bloqueio pandêmico. Os pescadores estão preocupados com a contaminação de suas pescas. O único negócio em alta, dizem as pessoas, está entre os vendedores de madeira que fornecem o ingrediente essencial das piras funerárias.

Enquanto a Índia luta para conter um ressurgimento prolongado de casos de coronavírus, o grande número de mortes - que pode até passar de 4 mil diárias desde o fim de abril - sobrecarregou comunidades e esvaziou suas economias. Como os corpos encontrados no Ganges, quer tenham morrido de covid-19, ataques cardíacos ou velhice, os habitantes dessas comunidades também são vítimas do vírus.

As imagens horripilantes de cadáveres flutuando e semi-enterrados estimularam as autoridades governamentais a agir. Barcos de patrulha foram enviados para cima e para baixo do Ganges, que serpenteia por 2,4 mil km pelo norte da Índia. As autoridades locais e estaduais estabeleceram redes de locais de cremação gratuitos, onde lenha e padres estão disponíveis para famílias em luto.

Vários desses locais estão operando em Varanasi, uma cidade histórica à beira do rio a 24 km de Sujabad que apresenta degraus de pedra majestosos para o Ganges chamados ghats. Normalmente, os ghats estão lotados de hindus que vêm para se banhar, batizar seus filhos e espalhar as cinzas de seus mortos. Agora, os ghats estão quase vazios, mas os crematórios públicos estão ocupados 24 horas por dia.

Em um local de cremação esta semana, um grupo de homens observou com tristeza um padre hindu acender uma pira de madeira e bambu em uma plataforma de ferro e entoar uma oração por sua mãe idosa, que morreu naquela manhã em um hospital. Ela não era paciente de coronavírus, mas seus filhos disseram que não podiam pagar os preços exorbitantes da madeira e outras despesas.

O padre, Satindra Kumar, parecia exausto de longos dias liderando rituais fúnebres.

"Eu fiz isso 15 vezes nos últimos dois dias, principalmente casos de coronavírus do hospital, mas outras pessoas estão vindo para cá também", disse Kumar. "Esta pandemia foi devastadora. O governo não está fazendo o suficiente para ajudar as áreas rurais. As pessoas estão com medo e sofrendo. Alguns dizem que o vírus é mais poderoso do que Deus. Não posso detê-lo, mas continuarei fazendo minhas orações e espero trazer um pouco de paz às famílias."

No centro de Varanasi, uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, as autoridades montaram um centro de comando do coronavírus, com bancos de trabalhadores atendendo ligações do público, verificando pacientes isolados, solicitando ambulâncias para aqueles que precisam de internação e organizando cremações. Uma grande tela na parede mostra informações constantemente atualizadas sobre leitos disponíveis, suprimentos de oxigênio e grupos de novos casos de vírus.

Mas nas áreas rurais, os moradores cujos entes queridos morrem de coronavírus ou outras causas devem viver sem esses serviços.

Apesar dos custos extras, muitos ainda viajam para os ghats para uma bênção hindu adequada dos mortos, dizendo que o fardo econômico deve ser suportado para seguir as tradições ancestrais.

Numa manhã da semana passada, um grupo de aldeões, em luto pela morte de três parentes do sexo feminino, chegou a um dos ghats mais antigos da cidade e preparou uma oferenda de bolinhos de massa e temperos, embrulhados em grandes folhas, sob o olhar do padre. Depois que ele os abençoou, os homens desceram os degraus de pedra, colocaram as oferendas e espalharam as cinzas.

Em seguida, o grupo de fazendeiros - que já havia pago três cremações - voltou para pagar a cerimônia à beira da água. Eles contaram as notas de rúpias acumuladas com nervosismo, somando os custos que incluíam barbeiro, fotógrafo, honorários e presentes. O padre embolsou as notas e os aldeões voltaram para casa, resignados com os custos mais elevados de cumprir seu dever religioso em um momento de incerteza, morte e medo de uma força invisível e letal.

"Por gerações, nosso povo tem vindo aqui para a extrema cerimônia, o que é sagrado para nós", disse Lakshmi Singh, um fazendeiro de 60 anos. "Não vimos muitos casos de coronavírus, porque estamos isolados em nossas florestas. Mas não temos medo disso. Fazemos nossas oferendas no Ganges, como nossos ancestrais fizeram, e isso nos mantém seguros."