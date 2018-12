Centenas de imigrantes sob custódia dos EUA foram liberados, diz ONG

WASHINGTON - Centenas de imigrantes que aguardam uma resposta para sua solicitação de asilo nos Estados Unidos foram libertados entre domingo e terça-feira passados pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) nas ruas da cidade de El Paso (Texas), confirmou hoje uma ONG.

"No domingo soltaram aproximadamente 430 pessoas, na segunda-feira soltaram 196, na terça-feira soltaram 181", explicou o diretor-executivo da organização Casa Anunciación, Rubén García, em entrevista coletiva.

García, que explicou que receberam famílias liberadas durante os últimos anos, considerou o ocorrido uma "exceção". "A liberação de famílias é totalmente normal e comum", esclareceu García, dizendo que durante o ano coordenaram com o ICE quantas pessoas podem receber nos seus diferentes alojamentos.

"A exceção a essa maneira de trabalhar mudou somente em quatro dias: estes três dias que soltaram na rua e em 26 de outubro, quando também soltaram na rua", disse o ativista. Ele descartou que exista um "acordo formal" entre ambas as partes, mas sim "uma relação de comunicação".

As autoridades americanas liberam vários solicitantes de asilo, em muitos casos mães com seus filhos, ao não considerá-los uma ameaça para a segurança do país ou pressionados pela falta de espaço nos centros de reclusão do ICE.

García informou que na quarta-feira receberam o número recorde de 522 pessoas migrantes, que transferiram para 11 centros de hospedagem, e que para esta quinta-feira esperavam pouco mais de 300 imigrantes que iriam para nove abrigos