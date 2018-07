Centenas de milhares marcham por independência catalã

Ardentemente orgulhosos de sua língua distinta do espanhol e de sua cultura, os catalães sentem cada vez mais que estão recebendo um tratamento injusto do governo central de Madri. A marcha ocorreu sob o slogan "Catalunha, um novo Estado europeu".

De acordo com o jornal espanhol El País, a manifestação ganhou corpo e já reúne centenas de milhares de pessoas em meio ao feriado regional. O centro de Barcelona está tomado pelos manifestantes. Segundo a Associated Press, o comparecimento à celebração do dia nacional catalão é o maior em muitos anos.

No mês passado, a Catalunha pediu 5,0 bilhões de euros (US$ 6,3 bilhões) do fundo de resgate do governo central para poder reembolsar uma dívida de 40 bilhões de euros, equivalente a um quinto da produção econômica total da região. Mas o governo catalão, liderado pelo presidente Artur Mas, e a aliança política pró-autonomia Convergência e União, afirmam que a região está apenas pedindo seu dinheiro de volta.

A Catalunha, que corresponde a um quinto da economia da Espanha, diz que paga ao governo central mais em impostos do que recebe em troca: um déficit de 7 bilhões de euros a 8 bilhões de euros por ano.

Os manifestantes se reuniram na Praça de Catalunha, que estava coberta por bandeiras catalãs vermelhas e amarelas. "A crise nos dá mais razões para a independência", afirmou a advogada de 24 anos Mar Tarres, que participou da manifestação. Euralia Gili, uma pensionista de 68 anos, declarou que os catalães sentem que estão vivendo em uma colônia.

Artur Mas quer um novo "pacto fiscal" para permitir que a região arrecade e gaste seus impostos, em vez de depender do governo central para isso. No norte da Espanha, o País Basco já tem esse direito e sua dívida tem um rating de crédito maior do que o restante do país.

Uma pesquisa realizada em julho e publicada no jornal La Vanguardia no último domingo mostrou que 51,1% dos habitantes da Catalunha favorecem a independência da região, em comparação com 36% em 2001. Mas nacionalmente, 77% dos espanhóis são contra a independência da Catalunha e 86% acreditam que Madri deveria controlar as contas da região autônoma se fornecer um resgate para o governo local, segundo uma pesquisa publicada ontem pelo jornal La Razón. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.